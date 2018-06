Grassers Rundumschlag

Wien. Am 41. Verhandlungstag war es nun so weit: Ex-Finanzfinanzminister Karl-Heinz Grasser hat am Dienstag als Angeklagter im Buwog-Prozess erstmals ausgesagt. "Endlich habe ich die Möglichkeit, die Wahrheit darzulegen", sagte Grasser zu Beginn seiner Einvernahme. Grasser, der sich nicht schuldig bekannte, nutzte die Möglichkeit, eine zusammenfassende Darstellung seiner Sicht der Dinge wiederzugeben. Zugleich holte er zum Rundumschlag gegen Anklage, Medien und ihn belastende Zeugen aus.

"Es ist sehr schwierig für mich, als Angeklagter vor Gericht zu stehen", erklärte Grasser. Es sei sicherlich die schwierigste Situation in seinem Leben. Ausführlich ging er auf das neunjährige Strafverfahren gegen ihn ein. "Es wurde teilweise gesetzeswidrig geführt, weil es öffentlich geführt wurde", so Grasser. Und dieses öffentlich geführte Verfahren habe zu einer Vorverurteilung geführt.

"Es ist mir immer so vorgekommen, dass das Verfahren auf einer schiefen Ebene gegen mich gelaufen ist", so der ehemalige Finanzminister. Er sei als Verbrecher hingestellt und diffamiert worden. Das "völlig unverhältnismäßige Verfahren" habe ihn wirtschaftlich zerstört und seine Frau und Kinder massiv belastet. Ein Blick in Google reiche, um zu sehen, was in Österreich gegen ihn los sei.

Anklage ist ein "Kriminalroman"

Auch auf die Anklage schoss er sich ein: "Mit der Wahrheit hat diese Anklage nichts zu tun". Belastende Fakten gebe es nicht, so Grasser. Entlastende Beweise würde die Staatsanwaltschaft nicht berücksichtigen. Vielmehr beruhe die Anklage, die ein Kriminalroman sei, auf "Thesen, Spekulationen und Mutmaßungen der Staatsanwaltschaft".

Grasser wird von der Anklagebehörde vorgeworfen, dass er bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog und andere Gesellschaften) Schmiergelder in Millionenhöhe kassiert haben soll. Laut Anklage hat er über die Mittelsmänner Peter Hochegger und Walter Meischberger gegen Geld geheime Informationen aus dem Bieterverfahren an das später siegreiche "Österreich-Konsortium" weitergegeben.

"Die Staatsanwaltschaft macht mich zum Harry Potter dieser Privatisierung", so Grasser. Doch habe er den Vergabeprozess nicht beeinflusst. Die Vergabe sei "korrekt und unbeeinflusst und an den Bestbieter erfolgt, mit dem bestmöglichen Ergebnis für Österreich". Er habe sich bei seinen Schritten immer auf die Empfehlungen von unabhängigen Experten verlassen, so Grasser.

Staatsanwälte haben kein Know-how

Denn seine Aufgabe bei der Buwog-Privatisierung sei gewesen, den Verkauf in der Bundesregierung und dem Parlament politisch zu vertreten und aufzusetzen. Die politische Kommunikation, das war seinen Angaben zufolge sein Zuständigkeitsbereich. Die Vergabekriterien aber etwa, die seien von den Experten der Vergabekommission erstellt worden.

"Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht ausreichend damit befasst, wer was macht", beschwerte sich Grasser. Das liege daran, dass die Staatsanwälte kein "Know-How in Privatisierungsfragen haben": "Die Staatsanwaltschaft ist keine Investmentbank". In ihrem Leben hätten die Staatsanwälte keine Privatisierung vollzogen. Jeder Sachverständige würde feststellen, dass man das bestmögliche Ergebnis bei der Buwog-Privatisierung erzielt habe. Doch genau einen solchen Gutachter habe die Staatsanwaltschaft nie bestellt.

Für die Einmietung der Finanzbehörde in das Linzer Bürohaus "Terminal Tower" soll Grasser laut Anklage ebenfalls erst nach der Zusicherung einer Bestechungszahlung grünes Licht gegeben haben. Auch soll es einen "gemeinsamen Tatplan" mit seinen Vertrauten Meischberger, Hochegger und Ernst Plech gegeben haben, um bei Korruptionsgeschäften mitzuschneiden. Grasser und die anderen Angeklagten sollen ihn zu Beginn von Grassers Amtszeit als Finanzminister ausgearbeitet haben.

"sieben Tage die Woche 16 Stunden gearbeitet"

Diesen Tatplan habe es nie gegeben. Das sei eine Erfindung, ein Konstrukt der Staatsanwaltschaft, erklärte Grasser: "Er hat der Staatsanwaltschaft gut in ihr Drehbuch gepasst". Zu Beginn seiner Amtszeit habe er überhaupt keine Zeit für die Erstellung eines Tatplans gehabt. "Ich habe sieben Tage die Woche 16 Stunden gearbeitet." Turbulent sei die Zeit gewesen, als die schwarz-blaue Bundesregierung 2000 zur Arbeit geschritten sei. Da habe er den bestmöglichen Job für Österreich machen wolle und sich voll auf seine politische Arbeit konzentriert. "Ich gebe nicht zehn Kilo Dynamit unter den Sessel und sprenge mich in die Luft."

Er sei als Idealist in die Politik gegangen. Den Finanzminister-Job habe er sich nur im Interesse des Staates angetan, denn bei seinem vorigen Arbeitgeber, der Magna des Austrokanadiers Frank Stronach, habe er weit mehr verdient, so Grasser zu Richterin Marion Hohenecker. Der Hintergrund: Grasser war von 1998 bis 2000 Magna-Konzernsprecher.

Belastet wird Grasser hinsichtlich des Tatplans von einem ehemaligen Beamten des Verkehrsministeriums. Dieser hatte im Ermittlungsverfahren ausgesagt, dass Hochegger zu ihm gekommen und ihm die Mitarbeit bei dem Tatplan angeboten habe. Der Beamte lüge und verfolge ihn aus politischen Gründen, sagt Grasser. Denn dieser Zeuge habe bei seiner Einvernahme selber einmal angegeben, dass er "ein Roter" sei.

Auch sei der Beamte einer der besten Freunde von Michael Ramprecht, einem früheren Mitarbeiter von Grasser und weiteren Belastungszeugen. Ramprecht wiederum sage aus persönlichen Gründen gegen ihn aus und übe Rache an ihm, so Grasser. Ramprecht war Chef der Bundesbeschaffungsagentur, sein Vertrag wurde von Grasser nicht verlängert.

Grasser sieht "Masterplan" der politischen Gegner

Während seiner Ausführungen wendete sich Grasser häufig gezielt und direkt an die Schöffenrichter, die gemeinsam mit den Berufsrichtern über die Schuld der Angeklagten und etwaige Strafe entscheiden. Der Ex-Finanzminister redete weitgehend frei, in seine Notizen schaute er nur hier und da.

Grasser erklärte, er habe sich immer wieder gefragt, ob hinter den ganzen Ermittlungen nicht ein "Masterplan meiner politischen Gegner" stehe. Bereits 2003 habe es Berater in der Sozialdemokratie gegeben, deren Rat an die SPÖ gewesen sei, dass man "den Grasser desavouieren muss". Die SPÖ und die Grünen "haben mich massiv angegriffen in dem Ermittlungsverfahren. Sie haben die Ermittlungen immer wieder kommentiert und politischen Druck auf die Ermittler ausgeübt". So habe man einen "Grasser-Skandal" entwickeln wollen.

Konkret ist Grasser wegen Untreue, Geschenkannahme durch Beamte und Fälschung eines Beweismittels angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Grasser und die anderen Angeklagten haben die Vorwürfe bisher stets bestritten. Nur Hochegger hat zu Verhandlungsbeginn im Dezember 2017 ein Teilgeständnis hinsichtlich der Causa Buwog abgegeben. Grasser bezeichnete Hocheggers Geständnis als "Falschaussage".