Anklage im Mordfall Lucile K.

Innsbruck. Am 12. Jänner 2014 wird die französische Studentin Lucile K. erschlagen am Innufer in Kufstein aufgefunden. Am Mittwoch, viereinhalb Jahre später, erhebt die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen einen rumänischen Fernfahrer, der im Vorjahr in Deutschland in einem anderen Mordfall nicht rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist. Er hatte gegenüber einem psychiatrischen Gutachter die Tat an der französischen Studentin Lucile K. gestanden.

Die Anklage sei noch nicht rechtskräftig, erklärte Sprecher Thomas Willam. Sollte sie in Rechtskraft erwachsen, ging die Anklagebehörde von einem Prozesstermin im heurigen Herbst aus. Derzeit werde die Anklageschrift gerade ins Rumänische übersetzt, um sie dem Angeklagten im Rechtshilfeweg zukommen zu lassen.





Die Geschworenen werden laut dem Bericht über eine reine Mordanklage entscheiden. Ein weiterer Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist mit der Anklage nicht verbunden. Der Rumäne befindet sich derzeit im Gefängnis in Deutschland, nachdem er im Dezember vergangenen Jahres nach dem Sexualmord an einer 27-jährigen Joggerin im süddeutschen Endingen zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden ist. Derzeit läuft noch die Revision gegen das Urteil am Bundesgericht in Karlsruhe. Wann der Beschuldigte nach Innsbruck ausgeliefert wird, ist vorerst unklar. Damit der Prozess in Tirol stattfinden kann, muss das Urteil in Deutschland jedenfalls nicht rechtskräftig werden, betonte Willam.

Sollte der Beschuldigte auch in Innsbruck verurteilt werden, gilt die Strafe in Österreich rechtlich als Zusatzstrafe. Im Falle einer lebenslangen Freiheitsstrafe in Deutschland würde das Innsbrucker Gericht den Mann formell schuldig sprechen und "in Rücksicht auf das Urteil in Deutschland" keine weitere Strafe verhängen, hatte es seitens der Staatsanwaltschaft gegenüber der APA geheißen. Wo der Tatverdächtige im Falle zweier Verurteilungen dann seine Strafe absitzen müsste, sei noch offen. Dies würden die Behörden beider Länder gemeinsam entscheiden, so die Anklagebehörde.

Der Mordfall Lucille hatte in Österreich für großes Aufsehen gesorgt. Polizisten hatten die Leiche der Studentin im Winter 2014 am Innufer gefunden. Für die Ermittler stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, ein Schlag mit "stumpfer Gewalt" soll zum Tod der 20-Jährigen geführt haben.

Zwei Wochen später wurde bei einem Tauchgang im Inn die Tatwaffe gefunden. Dabei handelte es sich um ein 58 Zentimeter langes Rohr mit einem Durchmesser von 2,3 Zentimetern. Die Eisenstange kommt bei der Bedienung von hydraulischen Hebesystemen, aber auch bei Lkw zum Einsatz, um die Fahrerkabine anzuheben.

Wende durch zweiten Mord

Im Jänner 2017 gab es eine Wende in dem Fall, in dem so viel im Dunkeln lag. Am Tatort einer in Endingen getöteten Joggerin stellten die Ermittler DNA-Fragmente sicher, die mit den Spuren im Fall Lucile übereinstimmten. Die deutschen Kriminalisten veröffentlichten ein Phantombild, das vorerst aber keine heiße Spur ergab. Im Sommer darauf nahmen deutschen Ermittler aber einen Verdächtigen fest. Es handelte sich um einen Fernfahrer, der im Raum Freiburg arbeitet. Gegen ihn wurde Mordanklage erhoben, beim Prozessauftakt legte er dann ein Geständnis zum Mord an der Joggerin ab. Den Mord an Lucile K. soll er auch gestanden haben, aber eben nur gegenüber einem Gutachter.