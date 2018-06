Mauterndorf. Beim Absturz eines Segelfliegers am Flugplatz in Mauterndorf im Salzburger Lungau ist am Samstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Informationen des Roten Kreuzes starb die Person noch an der Unfallstelle. Die Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Polizei bestätige der APA nur den Absturz an sich. Der Unfall passierte beim Start, nähere Umstände waren zunächst unbekannt.