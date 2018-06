Mariazellerbahn entgleiste und kippte um

Gerersdorf. Bei einem Unfall der Mariazellerbahn nahe St. Pölten sind am Dienstag drei Insassen schwer und 31 leicht verletzt worden. Der Zug war als Doppelgarnitur auf dem Weg in die Landeshauptstadt, als gegen 7.15 Uhr zwei Waggons bei Völlerndorf in der Gemeinde Gerersdorf knapp vor der Pielachbrücke entgleisten und seitlich liegen blieben. Grund war überhöhte Geschwindigkeit.

Die Mariazellerbahn ist eine von 19 Regionalbahnen in Österreich. Die "Wiener Zeitung" hatte erst vor zwei Wochen über das erfolgreiche Wachstum dieser Bahnen berichtet. Auch die Mariazellerbahn, die heute den Wallfahrtsort mit St. Pölten verbindet und Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, gehört zu diesen Regionalbahnen. Seit ihrer Sanierung 2012 ist sie auch recht erfolgreich, mittlerweile wird sie von mehr als einer halben Million Fahrgästen jedes Jahr genutzt.





Der Lokführer wurde den Angaben zufolge nicht verletzt, stand aber unter Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Eine Untersuchungskommission des Verkehrsministeriums ermittelte am Unfallort. Neben Sachverständigen waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich im Einsatz.

"Ob es zu der Überschreitung der in diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch technisches oder menschliches Versagen gekommen ist, ist Gegenstand der derzeitigen Untersuchungen", hieß es in der Aussendung des Bahnbetreibers.

Die drei Schwerverletzten wurden in die Spitäler Amstetten und St. Pölten sowie ins UKH Wien-Meidling geflogen. Die 31 Leichtverletzten wurden großteils nach St. Pölten und einige nach Melk gebracht, wie das Roten Kreuz NÖ mitteilte. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich rund 80 Fahrgäste in den beiden Waggons befunden haben.

"Wir bedauern den Unfall zutiefst und entschuldigen uns aufrichtig bei allen Fahrgästen, den Verletzten und deren Angehörigen, Familien und Freunden", sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft NÖVOG, Gerhard Stindl. Die Strecke zwischen St. Pölten und Hofstetten-Grünau wird voraussichtlich bis Ende der Woche gesperrt bleiben.