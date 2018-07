Wien. (apa/dab) Sind es brisante Aussagen, die Karl-Heinz Grasser belasten? Oder handelt es sich nur um einen belanglosen E-Mail-Verkehr? Diese Fragen stellen sich rund um neue Ermittlungsakten, die am Wochenende an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der "Standard" und Ö1 zitierten aus einer E-Mail-Korrespondenz zwischen einer Steuerberaterin und dem mitangeklagten Rechtsanwalt T., dem früheren Verteidiger von Walter Meischberger. Sie wurde nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe in der Causa Buwog im September 2009 geführt.

Die Steuerberaterin fragt T. darin, ob sie Grassers Depot offenlegen dürfe, woraufhin T. antwortet: "Seins nicht, weil dann ist er tot. Aber das von Meischi, und da müssen wir kreativ sein." - "Wie, tot? Wie, kreativ?" - "Mausetot, dann kann er auswandern. Nicht besonders kreativ, Plan steht schon." Laut Oliver Scherbaum, T.s Verteidiger, hat diese Unterhaltung nichts mit der Causa Buwog zu tun. Es sei um ein Mandat rund um die Familie Swarovski gegangen, das die Kanzleimitarbeiterin betreut habe. Belastendens für ihren Mandanten sehen auch Grassers Verteidiger nicht.





Verwertung unklar

Die veröffentlichte Korrespondenz stammt aus jenem Ermittlungsbericht der Landespolizeidirektion Burgenland, der von der Staatsanwaltschaft im Juli bei Gericht eingebracht wurde. Dabei geht es um Dateien, die nach einer Hausdurchsuchung bei T. ausgewertet wurden. Fraglich ist aber, ob dieser Bericht überhaupt in der Buwog-Hauptverhandlung verwertet werden darf. Einige Verteidiger haben beantragt, dass er nicht zum Akt genommen werden und der Schöffensenat die Rechtmäßigkeit der Ermittlungsschritte überprüfen soll - die "Wiener Zeitung" berichtete.

Der Schöffensenat hat darüber noch nicht entschieden. Die Hauptverhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt und geht danach in eine längere Sommerpause.