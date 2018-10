Drei Wochen kein Zugverkehr durch das Gasteinertal

Wien/Salzburg/Klagenfurt. Die ÖBB werden im Oktober für Bauarbeiten die Strecke der Tauernbahn durch das Gasteinertal im Salzburger Pongau für rund drei Wochen sperren. Von 6. bis 28. Oktober fahren zwischen den Bahnhöfen Schwarzach/St. Veit und Böckstein keine Züge, stattdessen wird ein Schienen-Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, informierte das Bahnunternehmen am Freitag.

Fernzüge werden in diesem Zeitraum von Klagenfurt Richtung Salzburg früher bzw. von Böckstein Richtung Klagenfurt später abfahren. Die ÖBB ersuchen die Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt unter www.oebb.at, der Scotty-App oder telefonisch unter 05-1717 über die genauen Zeiten zu informieren. Nicht betroffen ist die Autoschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz, die planmäßig verkehrt.

Information ÖBB

Die Tauernbahn wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet und wird seit Jahren laufend modernisiert. Nun sollen das Portal des unteren Klammsteintunnels und die Entwässerungskanäle in St. Veit erneuert werden. In Dorfgastein wird eine neue Fahrdraht-Kette angebracht und in Bad Hofgastein sind Adaptierungen im Bereich der Schlossalmbahn nötig, außerdem wird im Angertal die Unterführung beim Vogel- und Naturlehrpfad erneuert. Zudem werden zwischen Bad Gastein und Böckstein die Gleisanlagen auf einer Länge von 300 Metern ausgetauscht.