Zwölf Apostel aus Kapuzinerkirche in Linz gestohlen

Linz. Zwölf Apostelstatuen, zwei barocke Standleuchter sowie Teile einer Marienstatue haben Unbekannte aus der stillgelegten Linzer Kapuzinerkirche gestohlen. Die Tat hat sich laut Landeskriminalamt Oberösterreich zwischen 11. August und 21. September ereignet. Wie die Täter in das versperrte Gotteshaus eingedrungen sind, ist unklar.

In der Kirche wurden mehrere Holzkästen geöffnet und die auf einem Pult abgestellten Apostel-Statuen sowie Teile einer im Kirchensaal an der Wand befestigten Marienstatue gestohlen. Wie viel das Diebesgut wert ist, muss erst von Sachverständigen ermittelt werden. Hinweise zu den gestohlenen Gegenständen sind an das Stadtpolizeikommando Linz (Tel.: 059133 - 45 / 3333) oder das Landeskriminalamt (059133 - 40 / 3388) erbeten.