Volksbegehren für rauchfreie Gastronomie im Endspurt

Am 8. Oktober endet das Volksbegehren gegen Rauchen in der Gastronomie.

Wien. Knapp 800.000 Österreicher haben bis Sonntagmittag das Nichtraucherschutz-Volksbegehren "Don't smoke" unterschrieben. Das Ziel ist klar vorgegeben, betonte die Ärztekammer Wien in einer Aussendung: das Erreichen eines komplettes Rauchverbots in der Gastronomie, "so wie es im modernen Europa mittlerweile Alltag ist". Bis inklusive Montag kann man das Anliegen noch unterstützen.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres hoffte auf viele weitere Unterschriften im Finale: "Die Bevölkerung hat mit dem Volksbegehren ein starkes Instrument, das (von der ÖVP-FPÖ-Regierung, Anm.) gekippte Nichtraucherschutzgesetz wieder einzuführen. Wenn wir diese Möglichkeit vergeben, dann wird es womöglich einige Jahre dauern, bis ein Rauchverbot auf das politische Parkett kommt. Wir haben jetzt die Chance, etwas zu bewegen", lautete sein Appell.

"Don't smoke" reiht sich schon jetzt unter die erfolgreichsten Volksbegehren. Allerdings: "Der Vizekanzler (Heinz-Christian Strache, FPÖ, Anm.) hat die Zahl von 900.000 Unterschriften als Marke für eine dann jedenfalls abzuhaltende verbindliche Volksabstimmung ausgegeben", sagte Szekeres. Man habe noch 24 Stunden Zeit diese Marke zu schaffen.

Starkes Ost-West-Gefälle





Ein Blick in die Bundesländer zeigt, dass ein starkes Ost-West-Gefälle erkennbar ist, berichtete die Ärztekammer Wien. Bis inklusive Montag kann man seinen Unmut gegen das Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie mit einer Unterschrift kundtun.

In Städten mit mehreren ortsfesten Eintragungsstellen und längeren Öffnungszeiten gehen tendenziell mehr Menschen unterschreiben als in der Unterstützungsphase im Frühjahr. Im Bundesländer-Ranking schneidet Wien mit 14 Prozent am besten ab, dicht gefolgt von der Steiermark (12,7 Prozent) und Oberösterreich (12,5 Prozent). Das Mittelfeld wird von Niederösterreich (11,5 Prozent) angeführt, vor Burgenland (10,8 Prozent) und Kärnten (10,7 Prozent). Auf den hinteren Rängen folgen die westlichen Bundesländer Vorarlberg (10,6 Prozent) und Salzburg ex aequo mit Tirol (10,4 Prozent).

Bei den Landeshauptstädten exklusive Wien ist Graz mit 17,8 Prozent einsamer Spitzenreiter, gefolgt von Eisenstadt (14,7 Prozent) und Innsbruck (14,6 Prozent). Das Mittelfeld besteht hier aus Klagenfurt (14 Prozent) und Linz (13,9 Prozent), gefolgt von St. Pölten (12,1 Prozent) und Salzburg (11,9 Prozent). Schlusslicht ist Bregenz mit 10 Prozent.