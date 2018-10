Einen Alkoholrekord für E-Bikes dürfte ein 29-jähriger Innviertler ist in der Nacht zum Nationalfeiertag aufgestellt haben. Der Mann stürzte mit seinem Elektrorad in Andorf (Bezirk Schärding). Von den Eindsatzkräften wurden in der Folge 1,98 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Die Rettung brachte den Verletzten in das Spital nach Ried im Innkreis.