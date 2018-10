Lienz vorerst am Straßenweg nicht erreichbar

Schwere Regenfälle haben zu zahlreichen Überschwemmungen geführt. Im Bild die Strassensperre der B1000 bei Nikolsdorf im Bezirk Lienz. © APAweb / EXPA, Johann Groder Schwere Regenfälle haben zu zahlreichen Überschwemmungen geführt. Im Bild die Strassensperre der B1000 bei Nikolsdorf im Bezirk Lienz. © APAweb / EXPA, Johann Groder



Lienz/Bozen. Der Bezirk Lienz war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat aber dennoch nicht über die Ufer.

Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste. "Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation habe indes begonnen, sich zu entspannen.

Nach wie vor waren 17 Osttiroler Gemeinden ohne Strom. An der Behebung wurde gearbeitet. Für den frühen Vormittag war die eine Einsatzbesprechung angesetzt.

Feuerwehrmann ums Leben gekommen

Die Unwetternacht hat in Südtirol ein Todesopfer gefordert. Ein Feuerwehrmann dürfte bei einem Einsatz im Gadertal ums Leben gekommen sein. "Wir trauern um einen unserer Kameraden, der bei einem Unwetter-Einsatz heute Nacht leider ums Leben gekommen ist", schrieb der Landesfeuerwehrverband in einem Posting auf Facebook.

Laut der Internetplattform "stol.it" soll der Mann während des Einsatzes bei starkem Wind von einem Baum getroffen und dabei tödlich verletzt worden sein. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.