Testamentsspenden gewinnen an Relevanz

Wien. Die Möglichkeit, an gemeinnützige Organisationen zu vererben, gewinnt österreichweit an Relevanz. "Fakt ist: Testamentsspenden sind in den vergangenen Jahren angestiegen", sagte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, am Dienstag. Zehn Prozent des gesamten Spendenaufkommens 2017 in Österreich seien auf Testamentsspenden zurückzuführen.

Eine mit der Notariatskammer im Frühjahr 2018 durchgeführte Onlineumfrage ergab, dass das Wissen um Testamentsspenden hoch ist. Knapp drei Viertel der befragten 2000 Personen über 40 erklärten, über die Möglichkeit einer Testamentsspende Bescheid zu wissen. In Wien waren es sogar 82 Prozent.





In der Bundeshauptstadt konnten sich auch die meisten Personen vorstellen, tatsächlich an gemeinnützige Organisationen zu vererben: Etwas mehr als jeder Fünfte zieht es in Betracht. Im bundesweiten Schnitt sind es 13 Prozent, 2012 waren es noch acht Prozent gewesen.

Faktor Nachwuchs

Einen wesentlichen Faktor für die Bereitschaft, testamentarisch zu spenden, stellen Kinder dar. Während nur elf Prozent der Befragten mit Kindern sich vorstellen können, mit dem Ableben an gemeinnützige Organisationen zu spenden, sind es bei jenen ohne Nachwuchs 21 Prozent.