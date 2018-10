Farbenfrohe Muster stehen für die Innenverkleidung zur Auswahl. © Stanislav Jenis Farbenfrohe Muster stehen für die Innenverkleidung zur Auswahl. © Stanislav Jenis



Wien. Taufen, Hochzeiten, mittlerweile auch schon Scheidungen: Alles wird zelebriert. Die Feiern sind bunt, ausgiebig, laut, unvergesslich. Wenn es um den Abschied eines Verstorbenen geht, eines geliebten Menschen, verstummt die Gesellschaft allerdings. Sie flüchtet sich in lähmende Stille und trägt die Farbe der Trauer: Schwarz.

Das muss nicht so sein, dachte die Wienerin Romana Maschek: "Der Tod muss nicht schwarz sein." Als ihre Eltern vor fünf Jahren beide überraschend starben, zuerst die Mutter, dann eine Woche danach der Vater, habe es ihr zunächst "den Boden unter den Füßen weggezogen", erzählt sie im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Um diesen Schock, diese tiefe Trauer zu verarbeiten, musste sie "loslassen, um das Leben nicht in ewiger Dunkelheit zu verbringen", sagt sie. Dieses Loslassen gelang ihr, indem sie selbst anpackte: Da sie ohnehin keine Särge fand, in die sie ihre Eltern legen wollte, machte sie diese einfach selbst.





Eintägige Workshops

"Meine Eltern haben mir mein erstes Bett gestaltet - ich wollte ihnen ihr letztes machen", sagt Maschek. Während ein Kind in die Welt entlassen wird, um hier seine eigene Geschichte zu schreiben, so wollte Maschek ihren Eltern Erinnerungen an diese mit auf den Weg geben. Erinnerungen wie ein tiefes Weinrot, die Lieblingsfarbe der Mutter, die schließlich mit gelben Seidenblumen deren Sarg dominierte. Oder wie die Schicksale unzähliger Kitschromane, die die Mutter gern gelesen hatte, und deren Seiten auf den Sarg-Innenwänden klebten. Außen schrieb sich Maschek mit einem weichen Bleistift letzte Worte und ganze Absätze von der Seele, die sie ihrer Mutter noch gern gesagt hätte. Gespräche, die sie noch gern mit ihr geführt hätte.

Dadurch habe sie ihre Eltern guten Gewissens gehen lassen können, habe sie losgelassen, sagt Maschek - und wollte diese Möglichkeit auch anderen Betroffenen bieten. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit gründete die gelernte, heute 39-jährige Holzbauingenieurin daher gemeinsam mit der Polsterin Christine Nenning diesen Jänner das "SargAtelier" in Wien Ottakring. Dieses bietet eintägige Workshops an, bei denen - nach einem klärenden Erstgespräch - trauernde Angehörige gemeinsam einen Sarg für den Verstorbenen gestalten. Auch Auftragssärge sind möglich. Ein Gesamtpaket koste je nach verwendeten Materialien zwischen 2400 und 2600 Euro, sagt Maschek. Darin seien das klärende Erstgespräch, die Gestaltung des Sarges und auch die Überführung des fertigen Sarges zum Bestatter enthalten.