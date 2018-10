Regenrekord

Wien/Bozen/Rom. (temp/apa) Es trägt den griechischen Vornamen Vaia, was so viel wie Palmwedel bedeutet, und richtete verheerende Schäden an: In der Nacht auf Dienstag ist der Kern des Tiefs Vaia über die Alpen hinweggezogen. Besonders in Kärnten, Osttirol und Südtirol gingen laut dem privaten Wetterdienst Ubimet ergiebige Regenmengen nieder, und zahlreiche Flüsse erreichten ein 30-jähriges Hochwasser. Nach Angaben der österreichischen Unwetterzentrale sorgte teils stürmischer Wind zudem für umgestürzte Bäume und Spitzenböen, die mit bis zu 122 Kilometern pro Stunde durch die Täler fegten.

Am Dienstag entspannte sich die Lage. In Südtirol setzte man den Zivilschutzstatus um eine Stufe von "Rot" auf "Orange" herab, "weil keine akute Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht", teilte das Land mit. Nach dem kurzen Zwischenhoch soll es am Donnerstag und Freitag allerdings erneut regnen, wenn auch nicht so stark.





Während die Unwetter in Österreich für Sachschäden sorgten, fielen diesen in Italien mindestens zehn Menschen zum Opfer. In Trentino etwa habe man die Leiche eines Fischers geborgen, der infolge des starken Windes in den Levico-See gefallen war, berichteten die Medien. Er habe den Zustand seines Bootes prüfen wollen. Mehrere Menschen wurden durch umstürzende Bäume getötet. In Südtirol starb ein Feuerwehrmann bei seinem Einsatz. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, zwei vermisst, so die Behörden. Der Flughafen von Genua wurde kurzzeitig geschlossen, alle Flüge wurden gecancelt.

In vier Tagen so viel Regen

wie in Wien in einem Jahr

In Österreich war vor allem der Süden vom Tief Vaia betroffen. In den vergangenen vier Tagen sei hier so viel Niederschlag niedergegangen wie in Wien in einem Jahr, sagte ein Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Dienstag. Am frühen Nachmittag waren Ortschaften in Kärnten immer noch abgeschnitten. Die Brennerbahnstrecke zwischen Innsbruck und Matrei war nicht befahrbar.

In Salzburg zerstörte der Föhnsturm Teile der Festung Hohensalzburg. Eine einzige starke Windböe des Föhnsturmes dürfte dafür verantwortlich gewesen sein. "Der finanzielle Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro", so Burgverwalter Bernhard Heil.

Insgesamt rechnete die Wiener Städtische Versicherung mit österreichweiten Schäden in einer Höhe von fünf Millionen Euro allein durch den Sturm. Die Bundesregierung kündigte schnelle und unbürokratische Hilfe an. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte sich noch am Dienstag selbst ein Bild von der Lage in den betroffenen Gebieten machen. Kurz begab sich in das vom Hochwasser betroffene Kärnten und traf dort den Landesfeuerwehrkommandanten und die Landespolizeidirektorin.