Rekrut erschossen: Schuldspruch wegen Mordes rechtskräftig

Wien. Der Schuldspruch wegen Mordes für einen 22-jährigen Soldaten, der am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne in Leopoldstadt einen 20 Jahre alten Grundwehrdiener erschossen hat, ist rechtskräftig. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat bereits am 16. Oktober die Nichtigkeitsbeschwerde des Salzburgers als unbegründet zurückgewiesen, wie am Freitag bekannt wurde.

Der 22-Jährige war am 14. Juni von Geschworenen am Wiener Landesgericht für Strafsachen mit 5:3 Stimmen - und damit mit dem knappest möglichen Abstimmungsverhältnis - anklagekonform wegen Mordes schuldig erkannt worden. Die "Wiener Zeitung" berichtete. Ein Schwurgericht verhängte über den bisher Unbescholtenen 15 Jahre Haft.





Der tödliche Schuss auf dem Kasernengelände war gefallen, nachdem es sich der später Getötete im Ruheraum eines Wachcontainers bequem gemacht hatte. In diesem versah er gemeinsam mit dem 22-Jährigen und einem dritten Grundwehrdiener im Dreier-Radl Dienst. Er dürfte geschlafen haben, als ihm eine aus einem Sturmgewehr StG 77 abgefeuerte Kugel in den Kopf drang.

Experte widersprach Aussage

Der Angeklagte war bis zuletzt bei seiner Schießunfall-Version geblieben. Er habe den Kameraden zum gemeinsamen Rauchen einer Zigarette wecken wollen, sei beim Betreten des Ruheraums gestolpert und gestürzt, wobei sich unabsichtlich der Schuss gelöst habe. Das habe nur deshalb passieren können, weil ihm zuvor die Waffe aus der Hand gefallen sei, wobei eine Patrone aus dem Magazin in den Lauf gelangt sei.

Dieser Version trat jedoch ein Schießsachverständiger entgegen. Er fand keinen Hinweis, dass sich der Schuss "ohne besonderes Zutun gelöst haben kann", wie es in seiner Expertise hieß. Ungeklärt blieb in dem Verfahren die Frage nach einem möglichen Motiv für einen Tötungsvorsatz. Der 20-Jährige soll den Älteren aufgrund dessen molliger Statur gehänselt haben, was jener aber vor Gericht in Abrede stellte.

Das Rechtsmittel war laut dem OGH (Geschäftszahl: 1 Os 100/18t) aber nicht geeignet, "Bedenken gegen die Richtigkeit des Wahrspruchs in der vom Gesetz verlangten Intensität zu wecken".

Die Verteidigung hatte vorgebracht, dass sich durch die Geschworenen verworfenen Verantwortung des Angeklagten noch kein Tötungsvorsatz ergebe, da "eine traumabedingte falsche Erinnerung" möglich sei. Der OGH qualifizierte das als "Versuch, eine Erklärung für das Aussageverhalten des Angeklagten zu bieten, ohne dabei auf konkrete aktenkundige Beweismittel Bezug zu nehmen", die "gegen den festgestellten Tötungsvorsatz" sprechen. Ob es bei dem Strafausmaß bleibt, muss das Wiener Oberlandesgericht (OLG) entscheiden. Mit seiner Strafberufung wurde der 22-Jährige vom OGH ans OLG verwiesen.