Zügige Verfahren für Großprojekte

Wien. (jm) Das überarbeitete und viel diskutierte Standortgesetz der Regierung hat am Mittwoch den Ministerrat passiert. Künftig sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigt und damit "standortrelevante" Infrastrukturprojekte zügiger umgesetzt werden. Während die Wirtschaft jubelt, kommt weiterhin Kritik von den Umweltorganisationen.

Konkret hat das Gesetz, das ab Jänner 2019 gelten soll, Vorrang vor der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das heißt, dass innerhalb von höchstens sechs Monaten entschieden werden muss, ob ein Projekt Relevanz für den Standort hat, nach weiteren sechs Monaten muss sich herausstellen, ob es bewilligbar ist und noch einmal sechs Monate bleiben für die Prüfung der Umweltkriterien. Demnach muss innerhalb eines Jahres feststehen, ob ein Projekt grundsätzlich bewilligbar ist und nach 18 Monaten muss es in erster Instanz entweder angenommen oder abgelehnt werden. Dann ist noch der Instanzenzug möglich, in den das neue Gesetz nicht eingreift. Was "standortrelevant" ist, entscheidet unter Vorgaben - wie die Schaffung von Jobs in struktursachwachen Gegenden - ein sechsköpfiger Beirat, der von den zuständigen Ministerien zusammengestellt wird.





"Bisher dauerten die Verfahren viel zu lange", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch. "Wir müssen aber sicherstellen, dass Infrastrukturprojekte umgesetzt werden, die auch für die nächste Generation sind." Es brauche echte Fristen, an die sich auch der Staat halte. "Die Antwort muss nicht immer ‚Ja‘ sein", sagte Schramböck. "Auch eine negative Entscheidung ist eine Entscheidung."

Bis zur Reparatur wurde das Gesetz im Zuge der Begutachtung von Juristen, NGOs, Bürgerinitiativen, aber auch von Gemeinde- und Landespolitik heftig kritisiert. Zunächst hatte die Regierung geplant, Infrastrukturprojekte nach 18 Monaten Relevanz- und Bewilligungsverfahren automatisch zu genehmigen, auch wenn das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das hielten Verfassungsrechtler für nicht verfassungs- und europarechtskonform, weil dadurch kein faires Verfahren möglich sei. Umweltverträglichkeitsprüfungen könnten so bis zur Frist in die Länge gezogen werden, weil Projektbetreiber nur lückenhaft Unterlagen einbringen. Diesen höchst umstrittenen Punkt hat die Regierung aus dem Gesetz gestrichen.

"Kein Pingpongspiel mehr"

Dass nun keine Rechte beschnitten werden, sondern nur die Verfahren bei Projekten verkürzt werden sollen, das unterstrichen und bestätigten bei einem Hintergrundgespräch am Dienstagabend die Juristen Walter Obwexer (Institut für Europarecht und Völkerrecht an der Universität Innsbruck) und Wilhelm Bergthaler (Honorarprofessor für Umweltrecht an der JKU Linz). "Die neue Struktur ist ähnlich wie bei Zivilverfahren", sagte Bergthaler. "Es gibt klare Regeln, wann, wer, was vorbringen kann. Es gibt kein Pingpongspiel mehr, sondern klare Fristen." Das Zurückhalten von Gutachten werde damit hintangehalten. Bisher konnte man in ein Verfahren ständig neue Einwände einbringen. Nun werden nur noch Gutachten und Fakten berücksichtigt, die vor der zweiten Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof auf dem Tisch liegen.

"Wir zwingen die Behörden zu Entscheidungen und schaffen Rechtssicherheit für Projektwerber und Betroffene", sagte Schramböck. "Wir leben in einer Einspruchsgesellschaft, es stellt sich die Frage, wem das nützt? Wenn es zur Abwanderung von Produktionen und Arbeitsplätzen kommt, hilft das niemandem."

Während die Wirtschaft das Gesetz naturgemäß begrüßt, kommt von Umweltorganisationen weiterhin Kritik. "Anstatt Umweltprüfungen nachhaltig zu verbessern, agiert die Bundesregierung mit dem Presslufthammer", so Hanna Simons, Leiterin Natur- und Umweltschutz beim WWF Österreich, in einer Aussendung. "Große Bauprojekte werden mit einem kritischen Sondergesetz privilegiert, während der Umweltschutz auf allen Ebenen ausgebremst werden soll." Das gefährde den fairen Ausgleich der Interessen.

Dass der veränderte Gesetzestext ohne echte Begutachtung durchs Parlament gepeitscht werden soll, sei demokratiepolitisch bedenklich, nachdem der Ursprungsentwurf von etlichen Fachleuten als "Tiefpunkt der Umweltgesetzgebung" bewertet worden sei. Der WWF will das Gesetz nun rechtlich prüfen und Vorschläge erarbeiten.