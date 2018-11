Volle Unterstützung für Hebein

Die neue Spitzenkandidaten der Wiener Grünen, Birgit Hebein, bei ihrer Präsentation. © APAweb/APA, HELMUT FOHRINGER Die neue Spitzenkandidaten der Wiener Grünen, Birgit Hebein, bei ihrer Präsentation. © APAweb/APA, HELMUT FOHRINGER



Wien. Die neue Spitzenkandidatin Birgit Hebein präsentiert sich heute seit 11 Uhr live in der Wolke 21 im Saturn-Tower. Dort sollen dann auch die Details zum Abstimmungsergebnis verkündet werden. Denn die Grünen haben mit der brieflichen Abstimmung Neuland beschritten, wobei sie sich für einen relativ komplexen Modus entschieden.

Die Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou hat am Dienstag Hebein, und damit auch ihrer Nachfolgerin als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin, ihre "volle Unterstützung" zugesichert. "Mit Birgit Hebein setzen die Grünen ein starkes Zeichen für Solidarität und soziale Gerechtigkeit", befand Vassilakou.

Die Spitzenwahl sei "eines der größten Demokratieprojekte der österreichischen Parteiengeschichte" gewesen. "Sie hat viele neue Menschen für Politik und die Grünen begeistert", so Vassilakou in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.

Hebeins Konkurrenten, Klubchef David Ellensohn und Gemeinderat Peter Kraus, gratulierten der neuen Grünen Nummer Eins noch in der Nacht auf Twitter. "Gratuliere Birgit! Danke für die fair geführte Spitzenwahl", schrieb Ellensohn. "Ich konnte gerade Birgit Hebein zur gewonnen Spitzenwahl gratulieren. Danke an euch alle für die Unterstützung in den letzten Wochen. Ich bin unglaublich dankbar für die vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte", twitterte Kraus.