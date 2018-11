Wo bei der Mindestsicherung gekürzt wird

Wien. Weniger Mindestsicherung vor allem für Ausländer und Asylberechtigte ohne Deutschkenntnisse, strengere Sanktionen für Bezieher, die Arbeit verweigern; der koalitionsintern umkämpfte Vermögenszugriff bleibt hingegen weitgehend unverändert aufrecht. Das sieht nach Informationen der "Wiener Zeitung" die Einigung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung zur Reform der Mindestsicherung vor, über die monatelang verhandelt worden ist.

Der entsprechende Gesetzesentwurf für eine Grundsatzlösung zur Mindestsicherung wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Die türkis-blaue Koalition macht damit bundesweit einheitliche Vorgaben für die Mindestsicherung.

Ohne gute Deutschkenntnisse weniger Geld

Eckpfeiler der Neuregelung wurden bereits bei der Regierungsklausur Ende Mai in Mauerbauch gesetzt. Bei den Kürzungen zielt die türkis-blaue Bundesregierung speziell auf Ausländer und Asylberechtigte. Denn künftig werden ausreichende Deutschkenntnisse oder ein Pflichtschulabschluss als "Arbeitsqualifzierungsbonus" Voraussetzung für den Bezug der vollen Höhe der Mindestsicherung sein, die für Alleinstehende maximal 863 Euro im Monat ausmachen wird. Kann jemand keine Deutschkenntnisse auf dem Niveau B 1 nachweisen oder Englischkenntnisse auf dem höheren Niveau C 1, so erhält er künftig pro Monat um 300 Euro weniger Mindestsicherung, also maximal 563 Euro.







Hintergrund für diese Maßnahme der Koalition ist, dass 2017 im Jahresschnitt 222.000 Personen Mindestsicherung bezogen haben, davon waren die Hälfte Ausländer, darunter auch EU-Bürger. Rund ein Drittel der Bezieher der Mindestsicherung waren im vergangenen Jahr anerkannte Flüchtlinge sowie subsidiär Schutzberechtigte.

Den Bundesländern wird Spielraum bei Sachleistungen eingeräumt. Sie sollen regeln können, wie hoch im jeweiligen Bundesland die Wohnkosten angerechnet werden, die direkt von den Ländern bezahlt werden sollen. Damit will die Regierung Rücksicht auf unterschiedlich hohe Wohnkosten in den Bundesländern nehmen.

Einschränkungen sind für Großfamilien mit Kindern vorgesehen. Es wird aber keine fixe Obergrenze von 1500 Euro geben, wie sie im März in Niederösterreich vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden ist. Statt dessen ist eine Einschleifregelung zur Begrenzung vorgesehen: für das erste Kind 25 Prozent von 863 Euro Mindestsicherung, für das zweite 15 Prozent, ab dem dritten Kind fünf Prozent. Um Kritik vorzubeugen, soll es jedoch für Alleinerzieherinnen einen Bonus bei der Mindestsicherung geben: beim ersten Kind zusätzlich zwölf Prozent zum sonstigen Betrag für ein Kind, neun Prozent mehr beim zweiten, sechs beim dritten und drei Prozent ab dem vierten Kind.