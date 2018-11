Reaktionen zur geplanten Reform der Mindestsicherung: "Kein guter Tag"

Wien. Lob für das Mindestsicherungskonzept der Bundesregierung gibt es vom Rechnungshof, Kritik kommt NEOS, ÖGB und Hilfsorganisationen. "Wenn die Bundesregierung jetzt die Mindestsicherung österreichweit regelt, ist das ein Schritt, den ich begrüße", erklärte Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker. Über die inhaltliche Ausgestaltung werde es sicher noch Diskussionen geben. "Aber der Rechnungshof und ich haben schon vor einiger Zeit empfohlen, dass es gerechter und transparenter ist, wenn es ein österreichweites Gesetz gibt, das die Grundsätze der Mindestsicherung regelt und die Bundesländer die Ausführung festlegen. Es freut mich, wenn die Bundesregierung jetzt dieses Reformprojekt in Richtung Harmonisierung auf den Weg bringt", meinte Kraker.

Für diese Nicht-Reform hätte man keine sieben Monate gebraucht, erklärte indes NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. "Wir bekommen das erzählt, was bereits im Mai mit viel Getöse präsentiert wurde." Die Regierung schaffe es offensichtlich nicht, faktenbasierte, faire und vor allem chancenorientierte Sozialpolitik zu machen. "Die großen Baustellen werden nicht angegangen. Auch in Zukunft wird die Mindestsicherung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgestaltet sein. Die Wartefrist für EU-Bürgerinnen und Bürger ist dazu auch höchst fragwürdig", so Loacker.

Kritisch sehen die NEOS den mangelnden Fokus auf Erwerbsanreize: "Die Mindestsicherung sollte ein Sprungbrett zurück in die Arbeitswelt und in ein selbstständiges Leben sein." Die NEOS vermissen zudem die Zusammenführung von Mindestsicherung und Notstandshilfe, die der Rechnungshof seit Jahren fordert und die die NEOS in Form eines "Bürgergeldes" im Programm haben.

ÖGB warnt vor "österreichischer Variante von Hartz IV"

Der ÖGB warf der Regierung vor, mit dem Thema Stimmung gegen Geflüchtete machen zu wollen. Zugleich befürchtet man, dass schon bald die Notstandshilfe gestrichen wird und Notstandshilfebezieher - Vermögenszugriff inklusive - in die Mindestsicherung gezwungen werden. "Dann haben wir die österreichische Variante von Hartz IV", so der Leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achatz.

Karitative Organisationen kritisierten die Regierungspläne am Mittwoch ebenfalls. Die geplanten Änderungen würden vor allem Familien und Kinder treffen, so der Vorwurf von Caritas und Volkshilfe. "Niemand kann sich Kinderarmut oder eine Vergrößerung der sozialen Ungleichheit wünschen", hieß es seitens der Caritas. Bei der Volkshilfe befürchtet man eine "Abwärtsspirale", die armen Kinder von heute würden zu den "arbeitslosen, armen, obdachlosen Erwachsenen von morgen", erklärte Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Die neue Mindestsicherung verfehle das Ziel der Armutsvermeidung, monierte auch die Plattform für Alleinerziehende. "Gerade eine Abstufung nach der Kinderanzahl hat für Alleinerziehende mit drei kleineren Kindern massive Auswirkungen. Hier werden die Kürzungen deutlich spürbar", erklärte die stellvertretende Plattform-Vorsitzende Evelyn Martin.

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR zeigte sich anlässlich des präsentierten Entwurfs besorgt über die angedachten Einschnitte für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. "Durch die geplanten Einschränkungen drohen Geflüchtete weit unter die Armutsgrenze abzurutschen. Das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung für ihre Integration", UNHCR Österreich-Leiter Christoph Pinter.

"Kein guter Tag für Österreich"

Die SPÖ ist über die angekündigten Einschnitte bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung bestürzt. "Das ist kein guter Tag für Österreich", sagte Sozialsprecher Josef Muchitsch zu den Regierungsplänen. Die Kürzungen beträfen vor allem Familien mit mehreren Kindern. Hier von Treffsicherheit und "neuer Gerechtigkeit" zu sprechen, sei "mehr als unwürdig".

Es gehe um das letzte soziale Netz gegen die Armut, warnte Muchitsch in einer Pressekonferenz unmittelbar nach dem Pressefoyer der Regierungsspitze. Man könne Mindestsicherungsbezieher, von denen 75 Prozent als Aufstocker beschäftigt seien bzw. Versicherungsleistungen aus Krankengeld oder Pension beziehen, nicht als Sozialschmarotzer hinstellen.

Verärgert zeigte sich der SP-Sozialsprecher auch darüber, dass kein Gesetzestext vorliege, sondern es nur Ankündigungen und teils widersprüchliche Aussagen von ÖVP und FPÖ gebe. Klar sei aber die Benachteiligung von Kindern in ärmeren Haushalten - auch wegen der Streichung des Kinderabsetzbetrags ab Herbst 2019.

Auch dass Türkis-Blau nicht den Mut besitze, ein Gesamtkonzept inklusive ihrer Pläne zur Notstandshilfe vorzulegen, stört Muchitsch. Die SPÖ warnt, dass es durch das geplante "Arbeitslosengeld Neu" nach zwei Jahren keine Versicherungsleistung mehr geben werde und bisherige Notstandshilfebezieher dann in die Mindestsicherung fallen; mit allen Auswirkungen, was Vermögenszugriff betrifft.

Ludwig drängt auf Gespräche mit Ländern

Der Mindestsicherungsentwurf der Bundesregierung ist bei den Wiener Koalitionsparteien SPÖ und Grüne mit durchaus unterschiedlicher Heftigkeit aufgeschlagen. Während sich Bürgermeister Michael Ludwig abwartend zeigte und auf Gespräche mit den Ländern drängte, zeigte sich die neue grüne Nummer eins, Sozialsprecherin Birgit Hebein, erbost.

"Wir warten jetzt einmal die Vorlage eines Gesetzesentwurfes ab", zeigte sich der Wiener Stadtchef am Rande einer Pressekonferenz einigermaßen gelassen. Angesichts der geplanten Übergangsfrist für die Bundesländer bis Ende 2019, ortete Ludwig ohnehin "keinen übermäßigen Zeitdruck". Er habe immer für eine bundesweite Regelung bei der Mindestsicherung plädiert - "allerdings schon auch berücksichtigend, dass es in den Bundesländern unterschiedliche Auffassungen gibt". Insofern warte er auf ein Gesprächsangebot des Bundes.

Während Ludwig das von Türkis-Blau präsentierte Modell inhaltlich vorerst nicht kommentierte, übte Hebein als Vertreterin des grünen Koalitionspartners scharfe Kritik. Das Gesetz werde "zu dramatischen Auswirkungen für Menschen in Notsituationen führen", warnte sie am Mittwoch im Gemeinderat. "Die Kürzungen, die jetzt auf dem Tisch liegen, betreffen Kinder, alte Menschen, kranke Menschen und behinderte Menschen", sagte die frisch gebackene Spitzenkandidatin der Wiener Grünen.

Hebein erbost über "Lustgewinn" des Bundes

"Ich finde es wirklich unsäglich und kann nicht nachvollziehen, welchen Lustgewinn eine schwarz-blaue Regierung daraus zieht, die Ärmsten der Armen noch stärker zu schikanieren", zeigte sie sich verärgert. Die rot-grüne Koalition werde genau prüfen, inwieweit "Rechtstaatlichkeit und Gerichtsurteile berücksichtigt" worden seien und gemeinsam überlegen, wie Wien vorgehen wird, kündigte Hebein an.

Lob und Bedenken in Oberösterreich

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wiederum kommentierte die Änderungen bei der Mindestsicherung mit: "Guter Entwurf". Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) sah vor allem Verschlechterungen für Kinder.

Die Bundesregierung habe mit diesem Modell einen "guten Entwurf" vorgelegt - es gebe einen österreichweiten Rahmen vor, ermögliche den Bundesländern aber auch auf Härtefälle regional einzugehen, urteilte Stelzer. Das Modell trage die oberösterreichische Handschrift und sei ebenso an Integrationsleistungen gekoppelt. "Wir lassen niemanden im Stich, der Hilfe braucht, im Umkehrschluss gehört dazu aber auch ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache Deutsch, zu unserem Wertegerüst und das Bemühen, am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu wollen", stellte der Landeshauptmann in einer der APA übermittelten Reaktion fest. Man werde sich den Entwurf im Detail ansehen und dem Umsetzungszeitraum entsprechend die notwendigen Adaptierungen für Oberösterreich vornehmen.

Gerstorfer kritisierte, der Bundesregierung sei es nicht gelungen, alle rechtlichen Bedenken auszuräumen. "Gleichzeitig sieht die Regelung maßgebliche Verschlechterungen für tausende Kinder vor und bietet den erwachsenen Bezieherinnen und Bezieher unzureichende Unterstützung, um zurück in das Erwerbsleben zu finden", fasste sie zusammen. Sie rechnete vor, von den aktuell 12.914 Mindestsicherungsbeziehern in Oberösterreich seien knapp 40 Prozent Kinder - konkret: 5.060. Die von der Regierung geplante Benachteiligung von Kindern in Mindestsicherungs-Haushalten habe die Konsequenz, "dass die Armutsgefahr in den betroffenen Familien deutlich ansteigen wird", prognostizierte die Soziallandesrätin. Sie sieht einen "echten Malus für Familien und für die Chancengerechtigkeit".

In Bezug auf die Mindestsicherung als eine Überbrückungshilfe merkte die frühere Leiterin des AMS Oberösterreich und jetzige Soziallandesrätin an, ihre Erfahrung zeige, dass die geplanten Erwerbsanreize dafür zu kurz greifen würden. Ein Ausbau der Hilfe zur Arbeit wäre daher dringend notwendig gewesen. Zudem äußerte sie Zweifel, ob die fünfjährige Wartefrist für Drittstaatsangehörige sowie EU- und EWR-Bürger verfassungsrechtlich halten könne.

Darabos gegen "System des Drüberfahrens"

Unzufrieden mit der Vorgangsweise der Regierung zeigte sich Burgenlands Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ): Die nun vorgelegte Punktation komme "sehr spät, aber wenigstens noch heuer", teilte Darabos in einer Aussendung mit. Für den Fall, dass es zu einer Abschaffung der Notstandshilfe kommen sollte, kündigte der Landesrat "massiven Widerstand" an. "Wir werden uns den Gesetzesentwurf, der in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen soll, dann im Detail ansehen und genau prüfen, welche Auswirkungen dieses Gesetz für das Burgenland hat", stellte Darabos fest. "Mit einem halben Jahr Verspätung wird nun endlich in der Öffentlichkeit eine Punktation präsentiert - allerdings ohne, dass die Länder vorab informiert wurden", so der Landesrat.

Es seien keine Gespräche geführt worden, "obwohl die Länder für den Vollzug des Gesetzes zuständig sind und auch für die Finanzierung der Mindestsicherung weiterhin aufkommen werden", sagte Darabos in Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser zerstöre "die bewährte Praxis einer Politik auf Augenhöhe und des Dialogs zwischen Bund und Ländern und etabliert ein System des Drüberfahrens."

Zufrieden zeigte man sich hingegen in einer ersten Reaktion bei der FPÖ, dem Koalitionspartner der SPÖ auf Landesebene. Das Ergebnis könne sich "echt sehen lassen", stellte Klubobmann Geza Molnar fest. Die neue Mindestsicherung verbessere die Lage für jene Menschen, die sich unverschuldet in einer schwierigen Lebenssituation befänden und setze all jene unter Druck, die sich nicht integrieren oder nicht arbeiten wollten. "Das ist gerecht", meinte Molnar.

Tiroler ÖVP vorsichtig positivDie Tiroler ÖVP hat vorsichtig positiv reagiert. Klubobmann Jakob Wolf hob in einer Stellungnahme hervor, dass sich die "Westachsenforderung" nach flexiblen Wohnkosten durchgesetzt habe. Positiv sei auch, dass die Notstandshilfe nicht in der Mindestsicherung aufgehe, so Wolf am Mittwoch.

Auch, dass sich "diese Bundesregierung im Gegensatz zur ehemaligen SPÖ-ÖVP Regierung jetzt offenbar wirklich um eine möglichst einheitliche - wenn auch aufgrund der unterschiedlichen Wohnkosten flexible - österreichweite Regelung der Mindestsicherung bemüht", fand beim Klubobmann Anklag. Da er aber die konkrete Gesetzesformulierung noch nicht habe, könne und wolle er auch noch keine abschließende Stellungnahme abgeben, fügte er hinzu.

Auf den ersten Blick beinhalte das Grundsatzgesetz aber viele Elemente, die man bereits im Tiroler Mindestsicherungsgesetz umgesetzt habe. In den nächsten Tagen werde man nun genau prüfen, ob und wenn ja wo es aus Sicht des Landes noch Verbesserungsbedarf gäbe, kündigt Wolf an. "Und wir werden uns nicht scheuen, konkrete Verbesserungsvorschläge einzubringen, wenn dies notwendig ist", betonte der ÖVP-Klubchef.

Scharfe Kritik von Tiroler Grünen

Mit scharfer Kritik haben die Tiroler Grünen, Regierungspartei im Bundesland, auf den von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf zur neuen Mindestsicherung reagiert. Die Sätze für Kinder und Lebenserhaltungskosten seien nach wie vor lebensfremd, meinte Sozialsprecher LAbg. Michael Mingler in einer Aussendung. Die Bundesregierung würde mit dem Entwurf Armut ganz bewusst in Kauf nehmen.

Insbesondere bei den niedrigen Sätzen für Kinder gebe es im Vergleich zum Erstentwurf von Juni trotz massiver Kritik keinerlei Bewegung. "129,45 Euro für den Lebensunterhalt für das zweite Kind ist bereits fernab jeglicher Realität, knapp 43 Euro ab dem dritten Kind ist zynisch", meinte Mingler. Für dieses Geld gehe sich gerade einmal eine Monatspackung Windeln aus, fügte der LAbg. hinzu. Damit werde Kinderarmut nicht nur in Kauf genommen, sondern ganz bewusst provoziert. Eine fünfköpfige Familie müsse Kürzungen von fast 40 Prozent hinnehmen.

Kritik übt der grüne Sozialsprecher auch daran, dass die höheren Lebenserhaltungskosten in Tirol im neuen Entwurf nicht berücksichtigt werden: "Dass die Bundesregierung sich bei den Wohnkosten bewegt hat, ist gut, aber die Lebenserhaltungskosten der neuen Mindestsicherung spiegeln die Realität in Tirol einfach nicht wider", so Mingler, der an die Bundesregierung appellierte, die Gespräche mit den Ländern wieder aufzunehmen. Die grüne Soziallandesrätin Gabriele Fischer hatte bereits am Dienstag die Regierungspläne scharf kritisiert.

ÖVP Salzburg begrüßt einheitliche Regelung

Die Salzburger ÖVP hat den Ministerratsbeschluss zur Mindestsicherung gut geheißen: "Ich begrüße es ausdrücklich, dass es künftig wieder österreichweit einheitliche Regelungen in der Mindestsicherung geben wird. Der derzeitige Zustand mit unterschiedlichsten Modellen in den einzelnen Bundesländern ist ausgesprochen unbefriedigend", teilte ÖVP-Klubobfrau und Sozialsprecherin Daniela Gutschi mit.

Eine Meinung, die auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer vertrete. Im Detail könne aber erst Stellung bezogen werden, wenn der finale Gesetzestext nach der Begutachtung vorliege, so Gutschi weiter. Für Salzburg sei aber wichtig, dass die Länder in der Ausgestaltung der Landesgesetze Spielraum erhalten sollen, um die unterschiedlichen Wohnkosten entsprechend berücksichtigen zu können. Positiv hob sie auch hervor, dass Alleinerzieherinnen bessergestellt und die Pflichten für Bezieher der Mindestsicherung strenger geregelt werden sollen. "Das Ausführungsgesetz für Salzburg soll spätestens bis Ende 2019 finalisiert sein. Wir haben also noch ausreichend Zeit, um im Land in aller Ruhe über das Vorhaben zu diskutieren", so Gutschi.

Paket für NÖ Landesrat Waldhäusl "voller Erfolg"

Der zuständige niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hat das von der Bundesregierung erarbeitete Mindestsicherungs-Paket als "vollen Erfolg" bezeichnet. Es sei nun langfristig sichergestellt, dass "die finanziellen Mittel dann da sind, wenn unsere Landsleute sie brauchen". Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) begrüßte ebenfalls die "österreichweite Grundsatzgesetzgebung".

Die Mindestsicherung sei die "notwendige Hilfe eben für jene, die ihren Job verlieren und wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen", wird Waldhäusl in einer Aussendung zitiert. Für Integrationswillige, die "so rasch wie möglich unsere Sprache erlernen", stelle die neue Gesetzgebung sicher, "dass sie sich für die von unserem Land geleistete Hilfestellung nach der Flucht bald revanchieren können", spielt der FPÖ-Landesrat auf die geplanten Kürzungen bei Zuwanderern mit schlechten Deutschkenntnissen an.

"Richtige Richtung" und Besorgnis in der SteiermarkDer steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will den vorgelegten Mindestsicherungs-Entwurf noch nicht abschließend beurteilen: "Derzeit sind nur Grundzüge und keine Details bekannt. Soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen kann, ist es aber ein Schritt in die richtige Richtung." Besorgnis war aus dem Büro der steirischen Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) zu hören.

"Wir müssen den Sozialstaat für jene erhalten, die ihn wirklich brauchen und nicht für jene, die es sich immer schon gerichtet haben. Schon als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz habe ich mich intensiv für eine bundeseinheitliche Regelung der Mindestsicherung stark gemacht. Bei allem Verständnis für regionale Komponenten, Stichwort Wohnkosten, ist Österreich zu klein für neun völlig unterschiedliche Sozialsysteme", verwies Schützenhöfer auf die Bedeutung einer bundeseinheitlichen Regelung.

Soziallandesrätin Kampus zeigte sich nach der Präsentation der Mindestsicherungspläne besorgt: "Wir müssen das noch im Detail prüfen und es sind noch viele Fragen offen, aber der erste Eindruck zeigt, dass in der Steiermark vor allem Menschen mit Behinderung wegen einer speziellen Gesetzeslage zu den Leidtragenden gehören könnten." Unklar sei auch, ob Heizkosten- und Wohnungsunterstützung an Mindestsicherungsbezieher in der Steiermark mit dem neuen Gesetz weiter ausbezahlt werden kann. Nun hoffe man auf den Gesetzesentwurf, den man begutachten will, um danach einen "kritisch-konstruktiven Dialog" mit der Bundesregierung zu führen.

Die steirischen Grünen kritisierten, dass die Bundesregierung Kinderarmut forciere. Sozialsprecherin Sandra Krautwaschl meinte: "Die Bundesregierung ignoriert alle Bedenken, sei es aus den Ländern, der Zivilgesellschaft oder von Experten. Das Ziel müsste sein, Menschen gezielt die richtige Unterstützung zu geben, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Wir Grüne sprechen uns dezidiert gegen weitere Verschärfungen und das aktive Produzieren von Armut aus. Eine gekürzte Sozialleistung produziert nicht automatisch einen Job und die Möglichkeit eines selbsterhaltenden Lebens."

Die Grazer KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger kommentierte die neue Mindestsicherung ebenfalls kritisch: "Nach allen bisherigen Sozialattacken der schwarz-blauen Bundesregierung ist das 'Projekt Mindestsicherung neu' eine weitere Steigerung." Luttenberger meinte weiter: "Die aktuelle Enteignungsdrohung gegen den Mittelstand und sozial Gefährdete ist eine direkte Verhöhnung der Wähler, die genau wegen ihrer Abstiegsängste VP und FP gewählt haben. Die Freiheitlichen zeigen nun ihr wahres Gesicht. Sie und Regierungschef Kurz als Kanzler der Bosse und Spekulanten spielen munter weiter Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund gegen heimische Arbeitskräfte aus."

Die steirische KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler hält die Pläne für "kinderfeindlich": "Wurden schon in den vergangenen Jahren die Richtsätze für Kinder etwa unter Landesrätin Kampus in der Steiermark gekürzt, soll es in Zukunft für das erste Kind zwar 25 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes geben, für das zweite aber nur mehr 15 Prozent und ab dem dritten lediglich 5 Prozent. Durch die neuen Richtsätze droht zudem vielen Familien der völlige Verlust der Mindestsicherung."