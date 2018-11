Der Erste muss nicht Erster sein

Evelyn Regner wurde 1966 in Wien geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg und arbeitet dann als Flüchtlingsberaterin bei Amnesty International. Ab 1996 war sie Sozialpolitik-Expertin des ÖGB und leitete das Verbindungsbüro des ÖGB in Brüssel. Seit 2009 ist Regner EU-Abgeordnete der SPÖ.

© apa/Gindl

Evelyn Regner wurde 1966 in Wien geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg und arbeitet dann als Flüchtlingsberaterin bei Amnesty International. Ab 1996 war sie Sozialpolitik-Expertin des ÖGB und leitete das Verbindungsbüro des ÖGB in Brüssel. Seit 2009 ist Regner EU-Abgeordnete der SPÖ.

© apa/Gindl