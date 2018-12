Kundencenter und Kassenambulatorien am Mittwoch geschlossen

Achtung bei Terminen am Mittwoch! © WGKK Achtung bei Terminen am Mittwoch! © WGKK



Wien/St. Pölten. (ett/red.) Versicherte und Patienten müssen sich an diesem Mittwoch auf Auswirkungen der Proteste in den Gebietskrankenkassen in Niederösterreich und Wien einstellen. Wegen des Beschlusses der Sozialversicherungsreform samt Fusion von 21 auf fünf Kassen durch ÖVP und FPÖ diese Woche im Nationalrat kommt es in den Kassen zu Betriebsversammlungen.

In Wien sind sowohl die Gesundheitszentren, alle Kundencenter in den Außenstellen und in der Zentrale der Wiener Gebietskrankenkasse von 10 bis 14 Uhr geschlossen. Für Notfälle wird in den Kassenambulatorien eine Akutambulanz eingerichtet. Ebenfalls betroffen ist das Hanusch-Krankenhaus in Wien, wo die Ambulanzen geschlossen bleiben, eine Notfallambulanz steht zur Verfügung.





Bei der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse wird am Mittwoch ganztägig wegen der Betriebsversammlung der Kassenmitarbeiter der gesamte Kundenverkehr - telefonisch oder persönlich - eingestellt. Servicecenter sowie Zahn- und Physikoambulatorien bleiben geschlossen. Zentralbetriebsratschef Michael Fiala befürchtet durch die Reform, mit der unter anderem alle Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse vereint werden, nicht nur Nachteile für Versicherte und Patienten, sondern auch für Kassenmitarbeiter.

Geplante Neuerungen im Gesundheitswesen sorgen auch abseits der Zusammenlegung und Reform der Sozialversicherungsträger für Auseinandersetzungen. Dabei geht es um den für Donnerstag vorgesehenen Beschluss, wonach die Bundesländer künftig die Möglichkeit erhalten, für die Behandlung von Sonderklassepatienten in Spitalsambulanzen und somit für ambulante Leistungen Gebühren einzuheben.

Sonderklasse: Patientenanwälte drängen auf eine Änderung

Dies bringt den Ländern Zusatzeinnahmen von Sonderklassepatienten. Diese brauchen dafür nicht mehr stationär aufgenommen zu werden.

Die Patientenanwälte ersuchen jetzt die Politik, davon Abstand zu nehmen. Gleichzeitig wünschen sie sich in einem offenen Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und die Klubobleute der fünf Parlamentsparteien eine Neuregelung des gesamten Systems der Sonderklassepatienten. Die Patientenanwälte appellieren, das Gesetz "so umzuformulieren, dass zweifelsfrei klargestellt ist, dass keine neue Art einer ambulanten Sonderklasse eingeführt werden soll und darf".

Die Ärztekammer mit Präsident Thomas Szekeres begrüßte hingegen die Neuregelung. Die SPÖ will jedoch am Donnerstag mit einem Antrag eigene Bereiche für Sonderklassepatienten in Ambulanzen noch verhindern. Mit einem Dringlichen Antrag möchte die SPÖ außerdem die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten erreichen.

Die Klubobleute von ÖVP und FPÖ, August Wöginger und Walter Rosenkranz, werteten das erste Jahr der türkis-blauen Koalition als Erfolg. Die Bilanz könne sich sehen lassen. Angeführt wurden unter anderem der Familienbonus, das neue Gesetz mit flexibleren Arbeitszeiten und die Reform der Sozialversicherung. Zuletzt hatten FPÖ-Landeschefs aus Westösterreich beklagt, der Justizbereich sei eine "Baustelle". Die Klubchefs führten das auf "Ungeduld" zurück. "Es geht nicht alles auf einmal", sagte Wöginger.