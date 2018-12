Sonderklassegebühren in Spitalsambulanzen hängen in der Luft

Die Neuregelung des Krankenanstaltengesetzes steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung. © APAweb/dpa, Holger Hollemann Die Neuregelung des Krankenanstaltengesetzes steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung. © APAweb/dpa, Holger Hollemann



Wien. (red./apa) Das Arbeitspensum für die Parlamentarier bei den letzten drei Nationalratssitzungen vor Weihnachten von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche ist ohnehin schon groß. Die vorgesehene Möglichkeit, dass die Bundesländer ab 2019 Gebühren für Sonderklassepatienten in Spitalsambulanzen verrechnen können, hält die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zusätzlich auf Trab.

Am Dienstag hing das entsprechende Gesetz in der Luft. Denn die Regierung, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz, möchte jedenfalls den Eindruck einer Zwei-Klassen-Medizin vermeiden.





Die Neuregelung des Krankenanstaltengesetzes steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung. Kurz hat schon in der Vorwoche klargestellt, dass es keine Bevorzugung von Sonderklassepatienten in Spitalsambulanzen geben werde. Notfalls werde man das auch ausdrücklich ins Gesetz schreiben, hat er ebenso wie Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) versichert. ÖVP und FPÖ suchen daher bis spätestens Donnerstag nach einer Lösung. Ein Verzicht auf die Sonderklassegebühr für Ambulanzen stand im Raum, sollte keine Präzisierung gelingen.

Allerdings bringen die Zusatzversicherten Ländern und Spitälern bei ambulanten Behandlungen in öffentlichen Krankenhäusern Mehreinnahmen. Aufgrund des medizinischen Fortschritts ist eine ambulante Behandlung - etwa Chemotherapie - immer öfter möglich und keine Übernachtung im Spital mehr nötig.

Volksabstimmung über

Rauchverbot abgelehnt

Ein erster Schritt zur Reform der Sozialversicherung samt Fusion von 21 auf fünf Kassen, die am Donnerstag beschlossen werden soll, stand schon am Dienstag auf der Tagesordnung. Die Finanz wird künftig die Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben übernehmen, auch jene der Sozialbeiträge, für die bisher die Prüfer der Kassen zuständig waren.

Thema am Dienstag im Hohen Haus waren auch die drei Volksbegehren (Frauen, Don’t smoke, sowie ORF-"Zwangsgebühren") aus dem heurigen Herbst. ÖVP und FPÖ schmetterten dabei die Forderung der Opposition nach einer Volksabstimmung über ein Rauchverbot in der Gastronomie ab. Das Anti-Rauch-Volksbegehren war von 881.000 Personen unterstützt worden.

Bei der Debatte zum Frauenvolksbegehren bedauerte SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, dass weder Minister noch Staatssekretäre auf der Regierungsbank Platz genommen hatten. Über die Volksbegehren wird nun weiter im Parlamentsausschuss beraten.

Anschließend standen die Beschlüsse mehrerer Gesetze auf dem Programm im Hohen Haus. Mit einer Novelle des Symbolegesetzes werden künftig Zeichen weiterer extremistischer Organisationen vor allem aus islamischen Ländern verboten, deren Ziele im Widerspruch zu Grundwerten der Republik Österreich stehen. Betroffen sind unter anderen die Muslimbruderschaft, die Grauen Wölfe, die Hamas, aber auch die kroatische Ustascha.

Im Sicherheitswesen gibt es eine andere Neuerung. Künftig können am Flughafen Wien-Schwechat auch speziell ausgebildete Verwaltungsbedienstete anstelle von Polizisten zu Kontrollen von Passagieren bei der Ein- und Ausreise herangezogen werden. Dazu wurde das Grenzkontrollgesetz entsprechend geändert.

Neue Regeln

für den Zivildienst

Neuerungen gibt es auch beim Zivildienst, der zuletzt mit einem mangelnden Zulauf junger Österreicher konfrontiert war. Um den Zivildienst attraktiver zu machen, gibt es für Zivildiener Erleichterungen, die sich nach der vollständigen Ableistung des Heeresersatzdienstes bei der Polizei oder bei der Justizwache bewerben.

Es könnte in Zukunft auch der Kreis jener Organisationen eingeschränkt werden, die Zivildiener anfordern können. Denn die Möglichkeit, Zivildiener holen zu dürfen, kann Trägerorganisationen aberkannt werden, wenn sie drei Jahre lang keine Zivildiener mehr angefordert haben.

Neu geordnet wurde mittels Gesetzesbeschluss im Nationalrat außerdem die Staatsbeteiligung an Unternehmen. Es wird die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (Öbib) in eine Aktiengesellschaft, die Österreichische Beteiligungs AG (Öbag), umgewandelt. Zugleich wird die Bundesimmobiliengesellschaft in die neue Organisation übertragen. Die Beteiligung am Verbund wird künftig von der Öbag verwaltet. Zu den großen Unternehmen der Öbag zählen auch die OMV, Post, Telekom sowie Casinos Austria.