Auseinanderdividiert

Wien. (ede) Kinder, die in der glücklichen Lage sind, dass ihnen ihre Eltern von Anfang an beim Lernen helfen können, tun sich in der Schule leichter. Dass sich die anderen damit abfinden müssen, im Unterricht nicht mitzukommen, will Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl so nicht gelten lassen. Schulen mit überdurchschnittlich vielen Kindern, denen die Eltern keine Nachhilfestunden zahlen können oder die nur über schlechte Deutschkenntnisse verfügen, sollen neben der bisherigen Basisfinanzierung zusätzliche Mittel für mehr Personal erhalten, erneuerte Anderl am Mittwoch in einer Pressekonferenz eine alte Forderung der Arbeiterkammer.

Herkunft dominiert noch immer die Bildungschancen

Für jede Schule soll eruiert werden, wie es um die soziale Zusammensetzung der Schüler je nach Schulstandort steht. Der wichtigste Faktor ist dabei der Bildungsstand der Eltern, aber auch die Umgangssprache zuhause wird berücksichtigt. Daraus wird ein Schulindexwert berechnet, und je nach Indexstufe werden die zusätzlichen Mittel verteilt. Nur ein Hochschulabschluss der Eltern bringt keinen Zuschlag - das betrifft allerdings nur ganz wenige Schulen.



Mehr Bildungsressourcen bräuchten vor allem die großen Städte, denn dort ist laut einer Ergebung der Statistik Austria der Anteil der Volksschulen mit schlechter sozialer Durchmischung besonders hoch. In Wels etwa besteht in 82 Prozent der Volksschulen großer Förderbedarf, weil hier besonders viele Kinder Eltern mit geringem Bildungsstatus haben. Das führe im Vergleich zu "guten" Schulen zu schlechteren Ergebnissen bei den Bildungsstandardüberprüfungen, so Wolfgang Schüchner von der Abteilung Bildungspolitik in der AK Wien.





In Steyr und Wien beträgt der Anteil jeweils 60 Prozent, in Linz und Wiener Neustadt jeweils 50 Prozent. Am besten schneidet Eisenstadt ab, dort gibt es nur Volksschulen, in denen die soziale Durchmischung in Ordnung ist.

Insgesamt gibt es an 14 Prozent der Volksschulen besonders viele Kinder mit großem Förderbedarf. An den Neuen Mittelschulen (NMS) fallen rund 30 Prozent in diese Kategorie, an den AHS-Unterstufen sind es nur 7 Prozent. Besonders prekär ist die Situation in Wien, wo 87 Prozent der NMS in diese Kategorie fallen, aber nur 18 Prozent der AHS.

Die zusätzlichen Mittel für die Schulen müssen drin sein, betonte Anderl: "Wir müssen es uns leisten können, denn jedes Kind soll die gleichen Lernchancen haben." Es sei kein Klischee, wenn von "guten" und "weniger guten" Schulen" gesprochen werde. "Die Kinder werden schon in der Volksschule nach ihrem familiären Hintergrund getrennt", kritisierte Anderl. Die Bildungskarriere hängt in Österreich nach wie vor von der sozialen Herkunft ab. Nur 7 Prozent der Kinder von Eltern, die nach der Pflichtschule keinen weiteren Abschluss gemacht haben, schließen eine Hochschule ab. Bei Akademikerkindern sind es 57 Prozent.

Wenn besonders viele Schüler mit Förderbedarf in einer Klasse sitzen, deren Eltern ihnen beim Lernen nicht helfen können, stoßen selbst engagierte Lehrer an ihre Grenzen. "Es passiert gute pädagogische Arbeit", so Anderl. Die Verantwortung für den Lernerfolg der Kinder liege im österreichischen Schulsystem aber hauptsächlich bei den Eltern. Die Schule gleiche vergleichsweise wenig aus.

Besserung der sozialen Durchmischung erwartet

An Schulstandorten, die nach dem Chancenindex mit mehr Mitteln bedacht werden und ein entsprechendes nachhaltiges Konzept für die pädagogische Arbeit entwickeln, werde auch die soziale Durchmischung mit der Zeit besser werden, ist Schüchner überzeugt.

Die AK-Studie zum Chancenindex untermauere eine langjährige Forderung nach einer Verteilung von Ressourcen, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse von Schulen Rücksicht nehme. Sie zeige aber auch, dass die Herausforderungen, mit denen Schulen in Wien konfrontiert seien, auch für die anderen größeren Städte in Österreich und teilweise auch für bestimmte ländliche Regionen gleichermaßen gelten, betonten Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer.