Kurze Prüferlaubnis

Wien/Schwechat. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat entschieden, dass der Flughafen Wien dem Rechnungshof (RH) Einblick in seine Gebarung geben muss - allerdings nur für den eingeschränkten Zeitraum von 1. Jänner bis 31. Mai 2017. Die Anträge betreffend den Zeitraum 1. Juni 2017 bis 27. Februar 2018 wurden abgewiesen.

Der Streit hatte sich um die Eigentumsverhältnisse am Flughafen entzündet. Die börsennotierte Flughafen Wien AG hatte argumentiert, dass keine faktische Beherrschung des Unternehmens durch die öffentliche Hand mehr vorliege. Zur Untermauerung des Standpunktes wurden mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Seitens des RH war argumentiert worden, dass durch den bestehenden Syndikatsvertrag zwischen Wien und Niederösterreich eine weitreichende Abstimmung der Syndikatspartner stattfinde. Hintergrund dazu ist, dass der australische Investor IFM (Airports Group Europe) seine Beteiligung auf 39,8 Prozent aufgestockt hatte, womit er gleich viele Anteile hält wie die Miteigentümer Wien und Niederösterreich.





"Kein guter Tag für die Kontrolle in Österreich"

Dass der RH von Juni 2017 bis Februar 2018 nicht einsehen darf, begründete der VfGH am Mittwoch so: "Da der Stadt Wien und dem Land NÖ in diesem Zeitraum lediglich vier Aufsichtsratsmitglieder (von zehn) zugerechnet werden konnten, war es diesen Gebietskörperschaften nicht möglich, einfache Beschlüsse ohne oder gegen den Willen der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates, geschweige denn Beschlüsse über die Bestellung oder Abberufung des Vorstandes durchzusetzen."

"Mit Bedauern" nahm der RH den Entscheid zur Kenntnis. "Das ist kein guter Tag für die Kontrolle in Österreich", sagte Sprecher Christian Neuwirth. Präsidentin Margit Kraker hofft, dass die Kontrolllücke gesetzlich geschlossen wird.

Einen ersten Anlauf zur Einsichtnahme startete der RH bereits im Jahr 2016. Der VfGH konnte diese strittige Frage aber nicht klären, da der Zeitraum zu wenig eingegrenzt war, wie das Gericht seinerzeit mitteilte. Detail am Rande: In dem Verfahren vor dem VfGH wirkte der frühere Flughafen-Vorstandschef Christoph Herbst mit. Er ist seit 2011 Verfassungsrichter.

Das Erkenntnis des VfGH könnte im Übrigen auch Auswirkungen auf die Entscheidung über den Bau einer dritten Piste haben, den Umweltschützer bisher verhindert haben.