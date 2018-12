Nicht in Watte gepackt

© apa/dpa-Zentralbild © apa/dpa-Zentralbild



Wien. Ärgern Sie sich nach einem Einkauf im Supermarkt regelmäßig über zu viel Plastikmüll? Wenn ja, wird Sie folgende Nachricht freuen: Als weltweit erster Nudelfabrikant verpackt die burgenländische Firma Wolf ihre Teigwaren nicht mehr in Kunststoff, sondern in Papier. Entwickelt hat Wolf das umweltfreundliche Spezialpapier gemeinsam mit dem Verpackungsmaschinenhersteller Bosch und dem schwedischen Papierproduzenten BillerudKorsnäs. Eine Innovation, die dem Güssinger Teigwarenhersteller vor kurzem sogar den Staatspreis für "Smart Packaging" 2018 bescherte. Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie sehr die Verpackungsindustrie einerseits unter Druck und andererseits auf dem Weg in eine "grünere" Zukunft ist.

Kampf den Müllbergen

Tatsächlich arbeitet die heimische Verpackungsbranche mit Hochdruck an nachhaltigen Alternativen zu Plastik & Co. Befeuert wird der Erfindergeist von den Plänen der EU, die ab 2030 nur noch recycelbare Kunststoffverpackungen zulassen will, aber auch von der Ankündigung der Bundesregierung, ab 2020 Plastiksackerl gänzlich zu verbieten.





Der Grund für das Plastik-Bashing: 95 Prozent aller Verpackungen landen nach einmaliger Verwendung im Müll. Wobei laut der EU-Statistikbehörde Eurostat auf jeden Österreicher 152 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr kommen. Zum Vergleich: Europameister in Sachen Verpackungsmüll ist derzeit Deutschland mit 222 Kilogramm.

"Die österreichische Verpackungsbranche hat die Zeichen der Zeit erkannt", ist Manfred Tacker, Leiter des Fachbereiches Verpackungs- und Ressourcenmanagement der FH Campus Wien, überzeugt: "Sie weiß, dass Nachhaltigkeit das Zukunftsthema ist." Mit der "Potenzialstudie Verpackungswirtschaft" haben Tacker und seine Co-Autoren Herwig Schneider vom Industriewissenschaftlichen Institut (IWI) und Michael Auer vom Österreichischen Institut für Verpackungswesen kürzlich einen Überblick über die wirtschaftlichen Leistungen und die wesentlichsten Herausforderungen der Branche vorgelegt.

"Um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu erhalten und künftig zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und das wirtschaftliche Wachstum zu unterstützen, sind neue und bahnbrechende Technologien unumgänglich", macht die Studie klar, wohin die Reise geht. "Ziel der Entwicklungen sind eine ressourceneffiziente Herstellung von Verpackungen, die Verringerung von Produktverlusten vor allem im Lebensmittelbereich und der rasche Markteintritt neuer Verpackungslösungen."