Wie sich der Rahmen für Unternehmen im Neuen Jahr verändert

Wien. (red) 2019 bringt für Unternehmen laut Information der Wirtschaftskammer einige Änderungen mit sich. Mit der Regionalisierung und Erweiterung der Mangelberufsliste stehen Unternehmen künftig mehr Fachkräfte zur Verfügung. Außerdem sind weniger Wirtschaftskammerumlagen und Unfallversicherungsbeiträge fällig.

Regionalisierung der Mangelberufsliste

Mit der neuen Fachkräfteverordnung gibt es zusätzlich zur bundesweiten auch für Bundesländer, in denen ein erhöhter Bedarf festgestellt wird, eine regionalisierte Mangelberufsliste. Nach Informationen der Wirtschaftskammer soll das heuer in sieben Bundesländern der Fall sein. Die Anzahl der Berufe variiert je nach festgestelltem Bedarf. Für Berufe auf den regionalen Listen werden für das Jahr 2019 maximal 300 Rot-Weiß-Rot-Karten vergeben. Die Bundesliste für das Jahr 2019 umfasst inklusive Gaststättenköchen nun 45 Berufe.

Zugangsalter zur Altersteilzeit wird erhöht

Ab dem heurigen Jahr können Männer frühestens im Alter von 59 Jahren, Frauen mit 54 Jahren in Altersteilzeit gehen. 2020 wird das Zugangsalter nochmals um jeweils ein Jahr erhöht. Die Dauer der Altersteilzeit betrug zwar auch schon bisher maximal fünf Jahre. Trotzdem war der frühestmögliche Antritt bereits sieben Jahre vor dem regulären gesetzlichen Pensionsalter, bei Frauen also mit 53 Jahren, bei Männern mit 58 Jahren möglich.

Kammerumlagen werden mit 2019 gesenkt

Mit 2019 tritt nun die Senkung der an die Wirtschaftskammern zu leistenden Kammerumlagen 1 und 2 in Kraft. Konkret sind ab heuer 0,30 statt 0,29 Prozent der Bemessungsgrundlage als Kammerumlage 1 zu bezahlen. Investitionen sind von der Umlage befreit. Darüber hinaus staffelt die Wirtschaftskammer den Tarif degressiv: Das hat zur Folge, dass die Kammerumlage 1 ab dem Überschreiten eines Schwellenwertes von drei Millionen Euro für den übersteigenden Teil um fünf Prozent und ab dem Überschreiten des Schwellenwertes von 32,5 Millionen Euro um zwölf Prozent gekürzt wird. Die Kammerumlage 2 wird linear um fünf Prozent gesenkt. Außerdem wird die Mehrfach-Grundumlagenpflicht zu einer Fachorganisation beseitigt und Neugründer werden im ersten Kalenderjahr nach der Gründung von der Grundumlage befreit.

"Beraten statt Strafen" tritt in Kraft

Mit Inkrafttreten der Verwaltungsstrafgesetz-Novelle tritt mit 2019 nun auch der allgemeine Grundsatz "Beraten statt strafen" in Kraft. Demnach sollen Beschuldigte bei geringfügigen Verwaltungsübertretungen unter bestimmten Voraussetzungen zunächst von der Behörde beraten werden.

Beschleunigung von UVP-Verfahren

Die Novelle zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz erleichtert und beschleunigt künftig Investitionen. Das schwerfällige UVP-Verfahren wird durch eine bessere Strukturierung des Verfahrens deutlich gestrafft und vereinfacht. Missbräuchlichen Verfahrensverzögerungen und Projektverhinderungen wird ein Riegel vorgeschoben, indem es bestimmte Zeiten für das Vorbringen von Einwänden gibt und Verfahrensverschleppung durch bewusst gesetzte späte Einwendungen nicht mehr möglich sind.

Erhöhung von Strompreisen sind zu erwarten

2019 sind steigende Strompreise absehbar, da unter anderem die "Electricity Balancing Guideline" (EBGL) umgesetzt werden wird. Die Netzkunden würden laut Wirtschaftskammer mit Kosten belastet "anstatt, wie es in einem europäischen Binnenmarkt zu erwarten wäre, entlastet". Gleichzeitig führt die Engpassbewirtschaftung an der deutsch-österreichischen Grenze zu höheren Strom- und Regelenergiekosten. Der seit rund 15 Jahren unbegrenzte Handel am bislang gemeinsamen Strommarkt wurde mit 1. Oktober 2018 beschränkt. Seitdem zeigt sich an den Strombörsen ein deutlicher Unterschied zwischen dem deutschen und österreichischen Strompreis.

Änderungen im Steuerrecht

Auch im Steuerrecht kommen mit dem heurigen Jahr für Unternehmen Neuerungen, die "Wiener Zeitung" berichtete. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro sind künftig begleitende Steuerkontrollen als Alternative zur klassischen Betriebsprüfung möglich. Die Möglichkeit, einen Auskunftsbescheid vom Finanzamt zu erhalten, wird nun auf Fragen der Umsatzsteuer und des internationalen Steuerrechts ausgeweitet. Außerdem müssen Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften in Niedrigsteuerländern ohne wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit wie zum Beispiel Lizenzeinnahmen künftig in Österreich besteuert werden.

CO 2 -Zertifikate werden verteuert

Über die sogenannte Marktstabilitätsreserve kann die EU-Kommission die jährlichen Auktionsmengen von CO 2 -Zertifikaten reduzieren oder erhöhen, je nachdem ob zu viele oder zu wenige Berechtigungen am Markt sind. Zwischen 2019 und 2023 werden die Auktionsmengen jedenfalls jährlich um einen Betrag reduziert, der 24 Prozent der Marktüberschüsse aus dem Vorjahr entspricht. Weniger Zertifikate am Markt wird diese verteuern.

Zollaussetzungen und Zollkontingente

Ab dem heurigen Jahr haben Unternehmen die Möglichkeit, Rohstoffe, Halbfertigwaren und Bauteile, welche in der EU überhaupt nicht oder nicht in der erforderlichen Qualität oder Menge erhältlich sind, zollfrei entweder mengenmäßig unbegrenzt per Zollaussetzung oder mit limitiertem Volumen über ein Zollkontingent in die EU zu importieren. Ziel dabei ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden und verarbeitenden Industrie in Europa zu verbessern.

Beitragssenkung zur Unfallversicherung

Als Unfallsversicherungsbeitrag sind künftig nicht mehr 1,3, sondern 1,2 Prozent fällig. Die jährliche Meldung individueller Beitragsgrundlagen von Arbeitnehmern an die Krankenversicherungsträger wird durch eine monatliche ersetzt. Die Frist für solche Meldungen endet im Regelfall mit dem 15. des Folgemonats.