Pensionsanstalt: mehr Geld für Gesundheit

Wien. Im Leben von mehr als zwei Millionen Pensionisten ist sie wegen der monatlichen Auszahlungen der Pensionen besonders wichtig. Die Pensionsleistungen sind mit knapp 33 Milliarden Euro im Budgetvoranschlag der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) für das neue Jahr 2019 auch der weitaus größte Brocken. Aber der von der Generalversammlung beschlossene Voranschlag setzt eine weitere Entwicklung fort. Die Pensionsanstalt gibt zunehmend mehr Geld für medizinische Leistungen für Kuren, Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation aus.

2019 sind dafür insgesamt 1,18 Milliarden Euro geplant. Das ist innerhalb eines Jahrzehnts praktisch eine Verdoppelung. Denn 2008 waren es nach Angaben der PVA gegenüber der "Wiener Zeitung" 536 Millionen Euro.

Mit dem Voranschlag für 2018 wurde mit 1,074 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze bei den Aufwendungen für Kuren und Rehabilitation überschritten. Im Jahr 2017 ist die Pensionsversicherungsanstalt mit 993 Millionen Euro noch knapp unter dieser Marke geblieben.

Rehabilitation für 30.000 Patienten pro Jahr

Auch wenn es sich um Österreichs mit Abstand größte Pensionsversicherungsanstalt handelt, die auch nach der Sozialversicherungsreform von ÖVP und FPÖ weiter als eine von künftig fünf Trägern erhalten bleibt, sieht man in der PVA den Zuwachs der Mittel für Gesundheitsleistungen nicht als Widerspruch. Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ist die Grundlage für die Rehabilitation gelegt. Es gebe den ausdrücklichen gesetzlichen Auftrag, die Menschen möglichst lang im Beruf zu halten. Das ist insofern auch im Sinne der Pensionsanstalt, weil damit Kosten durch Frühpensionierungen gespart werden.

Die Rehabilitation umfasse Maßnahmen "mit dem Ziel, die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt werden, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können", lautet der im Gesetz festgeschriebene Auftrag.

Derzeit werden rund 80 Prozent der Rehabilitationsaufenthalte inzwischen von der PVA durchgeführt, wie PVA-Obmann Manfred Anderle vorrechnet. Damit sei man nicht nur "ein entscheidender Träger in der Gesundheitslandschaft in Österreich". Rund 30.000 Patienten werden dabei im Schnitt jedes Jahr in 17 Einrichtungen der Pensionsanstalt betreut. Es sei für die Menschen auch wichtig, möglichst lang im Arbeitsleben zu bleiben: "Denn jedes Monat zusätzlich steigert später die Pension."