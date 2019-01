Von der Entlastung der Belasteten

Haupttheme bei der Regierungsklausur ist die Steuerreform. © APAweb, Helmut Fohringer Haupttheme bei der Regierungsklausur ist die Steuerreform. © APAweb, Helmut Fohringer



Wien. Donnerstag und Freitag ist Regierungsklausur. Hauptthema ist die Steuerreform 2020: Zwar ist das Volumen - ob fünf Milliarden Euro oder doch weniger - im Moment noch strittig. Einig sind sich ÖVP und FPÖ aber beim Ziel, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken und: "Besonders Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen sollen ab 2020 entlastet werden", wie es schon seit Wochen von Regierungsseite heißt.

Genau das ist aber über eine Steuerreform nur zum Teil möglich, wie Steuer- und Wirtschaftsexperten meinen.





Nicht nur Steuern, auch Sozialversicherung belastet

Insgesamt gibt es 6,9 Millionen Lohnsteuerpflichtige in Österreich. Davon allerdings liegt mehr als ein Drittel, konkret 2,4 Millionen, wegen eines sehr geringen Jahreseinkommens unter der Steuerfreigrenze von 11.000 Euro. Das bedeutet, sie führen zwar - sofern es sich zum Beispiel um Ferialarbeit handelt - Lohnsteuern ab, erhalten diese aber wieder zurück. Diese Gruppe kann demnach überhaupt nicht über eine Steuertarifreform entlastet werden. Obwohl sie über Sozialversicherungsbeiträge jährlich 1,5 Milliarden Euro an Abgaben leisten.







Weitere 1,4 Millionen Steuerpflichtige sind jene, die in die Tarifstufe zwischen 11.000 und 18.000 Euro fallen. Diese Gruppe ist wiederum durch die Sozialversicherung weit deutlicher als durch die Steuer belastet: Mit 3,4 Milliarden Euro pro Jahr sind ihre Sozialversicherungsbeiträge insgesamt mehr als drei Mal so hoch wie ihre Lohnsteuern. Davon bezahlt diese Gruppe eine Milliarde Euro.

Erst in der Gruppe mit einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro und mehr machen die Lohnsteuern mehr aus als die Sozialversicherungsbeiträge.

Nicht nur Lohn-, sondern auch Konsumsteuern belasten

Eine in großen Abständen regelmäßig durchgeführte Studie des Wifo zur Umverteilung über Steuern, Abgaben und Sozialleistungen aus 2016 mit Daten von 2010 zeigt darüber hinaus, dass die effektive Steuerbelastung gar nicht so extrem unterschiedlich ist. Die Steuern auf unselbständige Erwerbstätigkeit seien vielmehr generell "besonders hoch". Der Steuersatz lag mit 37 Prozent im unteren Einkommensdrittel kaum geringer als die 45 Prozent im oberen. Betrachtet man nur die Einkommen aus Erwerbstätigenhaushalten - also ohne jene von Pensionisten, die keine Pensionsbeiträge und damit geringere Sozialversicherungsabgaben bezahlen sowie ohne jene, die alleine mit Transferleistungen auskommen müssen, zeigt sich ein noch geringerer Unterschied bei der Abgabenbelastung: Das Drittel mit den geringsten Einkommen leistet 43 Prozent, jenes mit mittleren und jenes mit den oberen Einkommen dagegen rund 46 Prozent.