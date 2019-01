"Vermögenssteuer ist nur ein Teil der Antwort auf Gerechtigkeit"

Zeiten der Uneinigkeit seien in der SPÖ häufig großen Zeiten vorangegangen, erinnert Rendi-Wagner an die Parteigeschichte. © apa/Hochmuth Zeiten der Uneinigkeit seien in der SPÖ häufig großen Zeiten vorangegangen, erinnert Rendi-Wagner an die Parteigeschichte. © apa/Hochmuth



Hainfeld/Wien. (ett) Victor Adler hat es einst zum Jahreswechsel 1888/89 geschafft, die Flügel zur sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zusammenzuführen. 130 Jahre später kam am späten Dienstagnachmittag die erste Frau an der SPÖ-Spitze an den Gründungsort, ins verschneite niederösterreichische Hainfeld. Pamela Rendi-Wagner beschwor im Gemeindezentrum die im Vorjahr heftig gebeutelten österreichischen Genossen, sich statt auf Flügelkämpfe auf das Wesentliche zu besinnen: die Menschen.

Die rote Antwort auf den modernen Kapitalismus

Die 130-Jahr-Feier hatte deswegen besonderen Symbolcharakter. Es war nur wenige Tage nach Querschüssen aus der SPÖ Burgenland unter Neo-Landesparteichef Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, der der Bundes-SPÖ "Frontalopposition" vorgeworfen hatte, und nach trotzigen Zurufen aus mehreren roten Landesparteien, dass Vermögenssteuern weiterhin aktuell seien.

War es vor 130 Jahren die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch lange Arbeitstage, so finde der Kapitalismus heute überwiegend europäisch und international statt, dozierte die SPÖ-Chefin. Pro Sekunde fänden tausende Finanztransaktionen in Milliardenhöhe statt, internationale Konzerne wie Amazon oder Google mit Milliardenumsätzen zahlten so gut wie keine Steuern, diagnostizierte Rendi-Wagner, die seit Herbst 2108 SPÖ-Chefin ist.

Die Antwort der SPÖ darauf könne nicht allein eine nationale Vermögenssteuer sein, sagte sie. Die Vermögenssteuer sei Teil eines gerechteren Steuersystems: "Ja, das ist sie, aber eben nur ein Teil", betonte die SPÖ-Vorsitzende. Sie trat damit parteiinterner Kritik offensiv entgegen, nachdem sie selbst Ende Dezember im ORF gemeint hatte, für Vermögenssteuern sei jetzt vor der von der Regierung für 2020 geplanten Steuerreform nicht der richtige Zeitpunkt, weil ohnehin durch die Konjunktur zusätzliche Milliarden zur Verteildung da seien.

130 Jahre nach Hainfeld bedeute eine Antwort für die Zukunft und mehr Gerechtigkeit: Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer, Besteuerung international agierender Konzerne. Die Finanztransaktionssteuer ist auf EU-Ebene gescheitert, ebenso eine Digitalsteuer. Aber nun will die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung bei ihrer Klausur am Freitag dieser Woche einen Plan für einen Alleingang bei einer Digitalsteuer vorlegen. Dabei sollen internationale Konzerne mit bis zu 100 Millionen Euro zur Kasse gebeten werden. Die SPÖ drängt weiters vorrangig auf eine Entlastung der Arbeitnehmer, etwa indem Wohnen leistbarer gemacht werde.

Zurechtweisung für den

linken Flügel der Partei

Zugleich las Rendi-Wagner wankelmütigen Geistern in der SPÖ die Leviten. Die große Zeit der SPÖ sei nach Zeiten der Uneinigkeit entstanden. Wem solle mit Pfeifkonzerten am 1. Mai geholfen sein, warnte sie. Rendi-Wagner redete dabei vor allem dem linken Flügel ins Gewissen, der 2016 den damaligen Kanzler Werner Faymann am Wiener Rathausplatz gnadenlos niedergepfiffen hatte. Die SPÖ müsse "zurück zum Mut" finden, in der Sache hart diskutieren, dann aber gemeinsam für die Sache einzutreten.