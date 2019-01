SPÖ fordert 5,5 Milliarden Euro Steuerentlastung

Drozda sieht in der beabsichtigtenSenkung der Körperschaftssteuer "ein lupenreines Steuergeschenk"für Konzerne. © APAweb, BARBARA GINDL Drozda sieht in der beabsichtigtenSenkung der Körperschaftssteuer "ein lupenreines Steuergeschenk"für Konzerne. © APAweb, BARBARA GINDL



Wien (ett) Der SPÖ geht die Steuerentlastung, die von der Bundesregierung geplant ist, nicht weit genug. Die Oppositionspartei beklagt außerdem, dass die Arbeitnehmer zu wenig entlastet werden. Zu einem Zeitpunkt am Mittwoch, als die SPÖ noch von einem Gesamtvolumen der Steuerreform der Regierung von fünf Milliarden Euro inklusive 1,5 Milliarden Euro für den Familienbonus ausging, legte die SPÖ die Forderung nach einer "gerechten" Entlastung von 5,5 Milliarden Euro auf den Tisch. Davon müssten 80 Prozent den Arbeitnehmern zu gute kommen, 20 Prozent sollten für Unternehmen bleiben.

Davon waren 4,5 Milliarden Euro vor allem für eine Senkung der Lohn- und Einkommensteuer und eine weitere Milliarde Euro für die Beseitigung der Steuer auf Mieten vorgesehen, um Wohnen billiger zu machen. Die Senkung der Steuern auf Mieten ist schon länger Teil der Pläne von SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Kritik an "lupenreinem Steuergeschenk" für Konzerne

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda schoss sich gleichzeitig auf die von der Regierung beabsichtigte Senkung der Körperschaftssteuer ein. Diese sei "ein lupenreines Steuergeschenk" für Konzerne. Mit der Steuerreform komme der "Zahltag" der Regierung für die Wahlkampfspenden von Unternehmerseite für ÖVP-Obmann Sebastian Kurz. Die Regierung strebt eine Senkung des Tarifs der Körperschaftssteuer von 25 Prozent in Richtung 20 Prozent an. Die SPÖ hielte eine Entlastung mittels Investitionsfreibetrags oder vorzeitiger Abschreibungen für sinnvoller.

Faymann-Berater Muhm war Gast in der SPÖ-Zentrale

Vermögenssteuern, die zuletzt SPÖ-intern für Diskussionen gesorgt haben, sind vorerst nicht Teil des SPÖ-Konzepts. Entlastungen sollten allein durch zusätzliche Einnahmen aufgrund der guten Konjunktur finanziert werden. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hatte erst am Dienstag bei der 130-Jahr-Feier der SPÖ im niederösterreichischen Hainfeld auf Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer und höhere Abgaben für internationale Konzerne gedrängt. Drozda kündigte diese in einem zweiten Schritt kann. Konkrete Pläne dazu werde es im Zuge des EU-Wahlkampfs bis Mai dieses Jahres geben, weil deren Umsetzung auf EU-Ebene erfolgen sollte.

Am Mittwoch war übrigens der ehemalige mächtige Direktor der Wiener Arbeiterkammer, Werner Muhm, unmittelbar vor der Vorlage des Steuerkonzepts bei Drozda in der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße. Muhm war einflussreicher Berater von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und maßgeblich an der Steuerreform von SPÖ und ÖVP, die ab 2016 zum Tragen kam, beteiligt.