Iraschko-Stolz feiert ersten Saison-Sieg

Sapporo. Ex-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz hat am Samstag in Sapporo ihren ersten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Die 35-Jährige setzte sich auf der Großschanze knapp mit 0,5 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Juliane Seyfarth und 4,2 vor der norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby durch. Die zuletzt dreimal in Serie siegreiche Deutsche Katharina Althaus wurde Vierte.

Daniela Iraschko-Stolz segelte auch im zweiten Großschanzenbewerb der Saison auf das Podest. In Lillehammer war sie Anfang Dezember bereits Dritte geworden. "Ich bin sehr zufrieden. Ich liebe diese Schanze, er macht Spass, hier zu fliegen, man muss gut in der Luft liegen und mit Aufwind kann man wirklich weit springen", meinte Iraschko-Stolz.

Eva Pinkelnig auf Rang fünf und Chiara Hölzl an der zehnten Stelle sorgten für ein hervorragendes ÖSV-Teamergebnis. Jacqueline Seifriedsberger landete an der 22. Stelle. Iraschko-Stolz sicherte sich im ersten Bewerb nach der einmonatigen Weihnachtspause ihren ersten Erfolg seit 28. Jänner 2018 in Ljubno. Die Steirerin triumphierte nach Sprüngen auf 127 und 121,5 Meter zum insgesamt 14. Mal im Weltcup.

In der Gesamtwertung behielt Althaus vor dem Sonntag-Bewerb in Japan die Führung. Iraschko-Stolz ist hinter Lundby und Seyfarth Vierte.