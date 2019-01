Bures wirft Regierung "Spaltung" der Gesellschaft vor

Wien. (ett) Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) warnt die türkis-blaue Bundesregierung, diese dürfe die umfassende Kritik am Gesetzesentwurf zur neuen Mindestsicherung "nicht einfach vom Tisch wischen". Sie erwartet sich Änderungen im Gesetz von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).

Wegen der Angriffe auf die rot-grün regierte Bundeshauptstadt nahm sie die Regierung ins Gebet. Es handle sich um eine "Diskussion, die die Gesellschaft spaltet". Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte Wien die hohe Zahl an Beziehern der Mindestsicherung vorgehalten, es gebe immer mehr Familien, in denen nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen.





Was sie dazu sage, dass Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) angekündigt habe, das Bundesgesetz nicht umzusetzen? Bures sagte am Montag bei einem Pressetermin als neue Präsidentin des SPÖ-Renner-Institus nur: "Es gibt ja das Gesetz noch nicht." Jetzt sei die Regierung am Zug.

Für Wiens Grüne gab es Unterstützung von grünen Landesräten in den Bundesländern. "Ab an den Verhandlungstisch", appellierte Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn an den Bund. Notfalls wollen die Grünen Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof unterstützen.

Wiens grüne Spitzenkandidatin bei der Gemeinderatswahl 2020, Birgit Hebein, wies Aussagen von FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer in der "ZiB 2" am Sonntag zurück. Der hatte in den Raum gestellt, dass in Wien 30.000 Tschetschenen Mindestsicherung beziehen. Mit Stand Dezember hätten in Wien 4500 Personen aus der Russischen Föderation Mindestsicherung bezogen, sagte Hebein: "Schwarz-Blau arbeitet mit Unwahrheiten." Im Büro Hacker wurde die Zahl bestätigt, Tschetschenen werden nicht extra gezählt.

Hofer musste auf Nachfrage der "Wiener Zeitung" eine deutliche Korrektur vornehmen. Bei den 30.000 Tschetschenen handle es sich um die bundesweiten Zahlen, nicht jene für Wien, wurde in Hofers Büro eingeräumt.

Hauptthema von Bures und der Direktorin des Renner-Instituts, Maria Maltschnig, war die Neuausrichtung der Parteiakademie. Im Fokus steht das Bild vom arbeitenden Menschen und Digitalisierung. Man will nicht nur die urbane, gebildete Schicht ansprechen. So sei in einem Lehrgang eine Uniabsolventin neben einer Supermarktkassierin. Verstärkt widmet man sich Mitteln gegen Hasspostings und Cyber-Mobbing.

Durch die Übersiedlung des Renner-Instituts vom Biedermeierschloss in Wien-Altmannsdorf zum Hauptbahnhof erspart man sich 100.000 Euro an Kosten. Ob der Umzug ein Signal sei, dass man sich in absehbarer Zeit kein Kanzlerfest im Schlosspark erwarte? Bures: "Ein Kanzlerfest ist jetzt meine kleinste Sorge."