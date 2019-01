Sektoide Schule in Salzburg besteht vorerst weiter

Wien. (rei) Seit Jahren spielen einander der Salzburger Landesschulrat - jetzt Bildungsdirektion - und das Bildungsministerium gegenseitig den Ball zu: Die sogenannte Weinbergschule am Zachhiesenhof in Seekirchen am Wallersee, eine von der als Sekte eingestuften Gruppe der "Werktätigen Christen" geführte Privatschule, sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Die Schule, deren Leitung laut der Bundesstelle für Sektenfragen auf Basis göttlicher "Eingaben" operierte, orientiert sich mittlerweile am aus Russland stammenden, rechtsesoterischen "Schetinin"-Konzept. Die Schetinin-Schule in Tekos am Schwarzen Meer dient auch als Vorbild der sogenannten Lais-"Schulen" (die "Wiener Zeitung" berichtete ausführlich).

Aberkennungsverfahren laufen

Nun liegt die Antwort auf eine erneute parlamentarische Anfrage des Grünen Bundesrats David Stögmüller an ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann vor. Demnach laufen gegen die Weinberg-Schule zwei Aberkennungs-Verfahren, und zwar sowohl bezüglich dem Recht auf Schulführung allgemein wie auch bezüglich dem Öffentlichkeitsrecht. Nähere Auskünfte könne man deshalb nicht geben, so Faßmann in seiner Anfragebeantwortung, aus der immerhin hervorgeht, dass 13 Verfahren wegen Kindeswohl-Gefährdung gegen die Schule anhängig sind. Wann es endlich zu einer Entscheidung kommt, ist nach offen. Insgesamt werden in der sektoiden Schule 18 Kinder und Jugendliche "unterrichtet". Von einem Förderansuchen an die öffentliche Hand nahmen die Schulbetreiber zumindest im laufenden Schuljahr Abstand.





Für die Lais-"Schule" in Klagenfurt, der sich eine zweite Anfrage-Beantwortung widmet, fühlt sich Bildungsminister Faßmann nach wie vor nicht zuständig. Da es sich um keine Privatschule handle, könne ihr auch kein Öffentlichkeitsrecht verliehen werden.