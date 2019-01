Blick in den Rückspiegel

Inwiefern das deutsch-völkische Milieu Gegenstand der Historikerkommission ist, lässt die FPÖ offen. © apa/Helmut Fohringer Inwiefern das deutsch-völkische Milieu Gegenstand der Historikerkommission ist, lässt die FPÖ offen. © apa/Helmut Fohringer



Wien. Der Plan war gefasst, und doch sollte es nicht sein. Aus "terminlichen Gründen" verschob die FPÖ-Spitze am 11. Dezember des vergangenen Jahres eine Pressekonferenz, die ohnehin schon außerhalb des ursprünglichen Zeitrahmes gelegen war. Im Herbst 2018 hätte die FPÖ-Historikerkommission ihre Ergebnisse präsentieren sollen, offensichtlich ein doch zu knapp bemessener Zeitraum. Andere Parteien hätten sich für ähnliche Aufarbeitungs-Projekte jahrelang Zeit gelassen, deshalb sei es gerechtfertigt, dass sich seine Partei eineinhalb Jahre Zeit lässt, ließ FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache jüngst in der ORF-"Pressestunde" wissen.

Fast genau ein Jahr liegt nun der Auslöser des blauen Interesses an der eigenen Vergangenheit zurück: die Liederbuch-Affäre rund um die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Udo Landbauer, ehemaliger FPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl, musste im Zuge der Affäre seine Funktionen zurücklegen. Mittlerweile ist Landbauer von seiner Partei rehabilitiert worden.





Viel Neues könne er nicht berichten, sagt Wilhelm Brauneder am Freitag. Der emeritierte Professor für Rechts- und Verfassungsgeschichte und selbst ehemaliger Dritter Nationalratspräsident der FPÖ leitet die Kommission, deren Ergebnisse nicht nur Zeithistoriker mit Spannung erwarten. Ein, zwei Beiträge seien noch immer ausständig und würden Ende Jänner erwartet. "Im Frühjahr" soll die Arbeit beendet sein, Ende Juni will die FPÖ-Spitze die Ergebnisse nun präsentieren. Einblicke in die laufende Arbeit gibt es kaum, die beteiligten Forscher sind nur zu einem kleinen Teil bekannt.

Grund genug für eine Reihe von österreichischen Historikern, in einem offenen Brief Kritik zu üben und Transparenz einzufordern. Mehr als 900 Personen, darunter die international renommierte Zeithistoriker Oliver Rathkolb, Margit Reiter und Dieter Pohl, haben bis dato eine entsprechende Petition anlässlich des "Österreichischen Zeitgeschichtetags" im April unterschrieben.

Kaum bekannte Namen

Es sei völlig unklar, welche wissenschaftlich ausgewiesenen Mitarbeiter unter dem Verfassungshistoriker Brauneder tatsächlich arbeiten. Von einer "Historikerkommission" könne man deshalb nicht sprechen, bestenfalls von einer "parteiinternen Arbeitsgruppe mit unbekannten Mitgliedern, so die Wissenschafter im April. Vielleicht mag auch das ein Grund gewesen sein, wieso Brauneder im vergangenen Dezember gegenüber dem "Standard" zumindest ein paar Details und Namen nannte.