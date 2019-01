Karenzzeiten: Fast jede zweite Mutter ist benachteiligt

Wien. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger für eine gesetzliche Regelung zur Anerkennung von Karenzzeiten für Mütter eingetreten. Das war Ende September 2018. Mittels Entschließungsantrag wurden die Sozialpartner aufgefordert, in den Kollektivvertragsverhandlungen zwischen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft bis Jahresende 2018 für die Umsetzung zu sorgen, sonst werde es von den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ eine gesetzliche Lösung geben.

Bei der nicht-öffentlichen Klausur des ÖVP-Klubs in St. Wolfgang ging es am Montag und Dienstag um die von der Regierung vorgegebenen Themen: Mindestsicherung, Steuerreform Pflege. Schon knapp vor dem Jahreswechsel hat Wöginger, der auch Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerbundes ÖAAB ist, keine Veranlassung mehr gesehen, die Anrechnung von 24 Monaten Karenzzeit, im Gesetz festzuschreiben.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch schüttelt deswegen nur verständnislos mit dem Kopf. Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Chef der Gewerkschaft Bau-Holz, sieht nämlich die Forderung nach einer möglichst flächendeckenden Anrechnung der Karenzzeiten im Gegensatz zum ÖVP-Klubchef keineswegs bereits erfüllt.

455.000 Frauen betroffen

Nach seinen Berechnungen schaut fast jede zweite Mutter nach der herbstlichen Kollektivvertragsrunde diesbezüglich noch immer durch die Finger. 44,35 Prozent der Frauen, die nicht im öffentlichen Dienst oder im Nahbereich des öffentlichen Sektors arbeiten, haben keinen Anspruch darauf, dass statt 10 Monaten 24 Monate der Karenzzeit angerechnet werden. Das sind immerhin rund 455.000 Frauen.

Für die SPÖ ist deswegen die Forderung nach einer gesetzlichen Festlegung der 24 Monate nicht vom Tisch. Für den SPÖ-Sozialsprecher sind die ÖVP und Wöginger als Chef des ÖVP-Arbeitnehmerbundes einmal mehr von der Wirtschaft eingeknickt.

Im ÖVP-Klub wird hingegen darauf hingewiesen, dass die herbstliche Lohnrunde Fortschritte bei der Anrechnung der Karenzzeiten gebracht habe. So wurden im Dezember nicht nur die Gehälter für rund 400.000 Beschäftigte im Handel nach Konfrontationen über einen neuen Kollektivvertrag vereinbart, sondern auch die Anrechnung der Karenzzeiten von 24 Monaten. Im ÖVP-Klub sieht man deswegen derzeit keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Festschreibung. Man schaue sich aber die Situation weiter an.

Wirtschaftskammer bremst

Wögingers Zurückhaltung hat auch ÖVP-interne Gründe. Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat aus seiner Ablehnung einer gesetzlichen Regelung nie ein Hehl gemacht. Die oberösterreichische Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer hat nach dem Vorstoß des ÖVP-Klubchefs für eine Gesetzeslösung in einem Brief an Regierungs- und Kammerspitzen scharf gegen eine "überfallsartige" Einführung einer gesetzlichen Neuregelung protestiert.

Die SPÖ ist hingegen weiter um eine Verankerung per Gesetz bemüht, weil die Anrechnung der Karenzzeiten weitreichende Auswirkungen hat. Die 24 Monate würden bei Gehaltsvorrückungen, Urlaubsansprüchen und Entgeltfortzahlungen zum Tragen kommen. Letztlich würde sich dadurch die Pension von Müttern erhöhen.

Es sei zwar erfreulich, dass es den Gewerkschaften gelungen sei, etwa bei den Handelskollektivverträgen die volle Anrechnung durchzusetzen, räumt Muchitsch ein. Doch es gebe immer noch viele Kollektivverträge, bei denen das nicht der Fall sei. "Die Regierung hat den Frauen in diesen Branchen versprochen, dass auch sie künftig von höheren Anrechnungszeiten profitieren werden, sie werden nun einfach im Stich gelassen", wettert der SPÖ-Sozialsprecher.

Fleckerlteppich bei Regelungen

Tatsächlich gibt es, wie ein Überblick der "Wiener Zeitung" unter Mithilfe der Gewerkschaften zeigt, einen regelrechten Fleckerlteppich mit unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Branchen. In der Bauindustrie und im Baugewerbe, traditionell keine Domäne der Frauen, gilt seit 1. Mai 2014 eine Anrechnung von 24 Monaten Karenzzeit - für Arbeiter als auch für Angestellte.

In der Chemischen Industrie sind es seit 1. Mai 2016 immerhin 22 Monate bei den Vorrückungen bei den Löhnen. Beim Urlaub sind es dort ebenfalls 22 Monate pro Kind. Voraussetzung ist eine dreijährige Dienstzeit inklusive Karenz. Die Regelung für die Anrechnung beim Urlaub gilt seit 1. Mai 2017. Gleiches gilt in der Chemischen Industrie für die Anrechnung bei der Entgeltfortzahlung, bei den Kündigungsfristen und bei der Abfertigung.

Anders ist die Situation beispielsweise im Metallgewerbe. Dort werden für das erste Kind lediglich zehn Monate seit 1. Jänner 2016 für Vorrückungen angerechnet. Gleiches gilt im Metallgewerbe für die Anrechnung auf Urlaub, Entgeltfortzahlung und Kündigungsfristen. Für Abfertigungen gibt es dort keine Festlegung.

Günstigere Bestimmungen können Bankangestellte in Anspruch nehmen. Dort gilt eine volle Anrechnung von 24 Monaten Karenzzeit für Vorrückungen und Urlaub. Für die Entgeltfortzahlung werden seit 1. April 2012 pro Kind zwölf Monate angerechnet.