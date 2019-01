Blümel: "Hard Brexit wahrscheinlicher denn je"

Blümel versicherte, dass Österreich im Fall eines harten Brexits gut vorbereitet sei. © APAweb/ROBERT JAEGER Blümel versicherte, dass Österreich im Fall eines harten Brexits gut vorbereitet sei. © APAweb/ROBERT JAEGER



Wien. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Mittwoch vor der Regierungssitzung in Wien einmal mehr klargestellt, dass es in Sachen Brexit aus österreichischer Sicht "kein Aufmachen des Vertrags gibt, der bereits ausverhandelt wurde". Ein harter Brexit sei "leider Gottes wahrscheinlicher denn je". Blümel versicherte, dass Österreich im Fall eines harten Brexits gut vorbereitet sei.

Das britische Parlament hatte am Dienstagabend mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, die Garantie einer offenen Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland im Brexit-Deal neu zu verhandeln. Bisher hat sich die EU strikt gegen Nachverhandlungen des Deals ausgesprochen. Es sei nicht ganz klar, was das britische Parlament konkret wolle, meinte Blümel vor dem Ministerrat. Klar sei aber, dass der ausverhandelte Vertrag nicht aufgeschnürt werde