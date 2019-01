Regierung verteidigt Postenbesetzung in der Nationalbank

Wien. (jm) Postenschacher? Davon wollen die Freiheitlichen nichts mehr hören. Polterte die Partei in der Opposition noch gegen den rot-schwarzen Filz und die Parteibuchwirtschaft in staatlichen Vorständen und Aufsichtsräten von ÖBB bis Hauptverband, so sieht sie es heute, selbst an der Macht, offenbar als kein Problem mehr an, wenn es um die Versorgung der eigenen Leute geht.

Das jüngste Beispiel ist die Oesterreichische Nationalbank, die einen neuen Vierervorstand bekommt, der als weisungsfrei und unabhängig beschrieben wird, sich aber aus zwei Vorständen auf Tickets von ÖVP und FPÖ zusammensetzt. Gouverneur wird auf Vorschlag der FPÖ der ehemalige Weltbankdirektor Robert Holzmann. Er wird seinen Vorgänger Ewald Novotny (SPÖ) beerben.





Die Regierung ist dem Vorschlag des Generalrats, dessen Präsidenten ebenfalls von ÖVP und FPÖ nominiert werden, für den neuen Vierervorstand gefolgt. Finanzminister Hartwig Löger von der ÖVP sprach nach dem Ministerrat am Mittwoch von "Vorzeige-Experten". Sie seien für die jeweilige Position in der Nationalbank die bestgereihten gewesen, die "Unabhängigkeit" der Nationalbank bleibe gewahrt.

Schock in der Kritik

Kritisch beäugt wurde vor allem die Nominierung des nichtamtsführenden Wiener FPÖ-Stadtrats Eduard Schock (zuständig für Finanzen, Wirtschaft, Internationales) als Nationalbank-Direktor. Schock war seit 1991 Bankangestellter. Später war er in der Creditanstalt, später Bank Austria tätig. In "profil"-Recherchen wird seine Leistung von ehemaligen Vorgesetzten in dieser Zeit sinngemäß als dürftig beschrieben. Seit 2006 ist Schock für die FPÖ im Wiener Landtag und seine Anstellung ruhend gestellt.

Zuletzt hat ihn der ehemalige, ÖVP-nahe Nationalbankpräsident Claus Raidl als ungeeignet kritisiert. Schock sei Kommunalpolitiker, von einem Nationalbank Direktor würden aber mehrjährige Erfahrung im Bereich Währungs- und Finanzmarktpolitik sowie langjährige Managementerfahrung erwartet. Auch der SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer ortet keine geldpolitische Erfahrung.

Löger kann die Kritik an Schock und dessen Kompetenz für den Posten nicht nachvollziehen. Der zweifache Doktor (Jus und Volkswirtschaft) habe sein Vertrauen, ebenso das Präsidium des Generalrats der Nationalbank und dessen Expertise. Dass das Direktorium der Nationalbank nicht wie ursprünglich geplant von vier auf drei Personen verkleinert wurde, weil die Bankenaufsicht von der Notenbank zur Finanzmarktaufsicht wandert, begründete Löger mit den zahlreichen Aufgaben der Nationalbank.

Straches Sorgen

Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass sich die FPÖ vehement dafür einsetzt, dass eben dieser vierte Direktor erhalten bleibt. In einem öffentlich gewordenen SMS von Vizekanzler Heinz-Christian Strache vom November warnte dieser, dass Löger die Macht der FPÖ in der Nationalbank schwächen wolle. Strache hatte Sorge, dass die FPÖ um einen Direktor umfallen würde, wenn es nur noch drei davon gebe. Der Vizekanzler bestätigte die Echtheit der Nachricht bereits.

Strache wies die Kritik an der Postenbesetzung ebenso von sich und verwies wie Löger auf die Vorlage des Generalrats. Außerdem betonte er, dass der neue Gouverneur Holzmann parteifrei sei. Strache geht auf die Kritik des "Postenschachers" nicht mehr ein. In vielen Bereichen seien eben auch Nicht-FPÖ-Mitglieder, aber auch Freiheitliche durch Hearings als Experten in Positionen gekommen.

Neuer Vize-Gouverneur in der Nationalbank wird der Chef des Fiskalrats Gottfried Haber. Der derzeitige Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur, Thomas Steiner, wird Direktor. Beide kommen auf einem ÖVP-Ticket.