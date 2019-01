Kickls "Sprengstoffattentat" entschärft

Wien. Mehrere Berichte des Rechnungshofes, eine Aktuelle Stunde der ÖVP, die Finanzminister Hartwig Löger und der Koalition die Chance bot, für die Steuerreform die Werbetrommel zu rühren, eine Europastunde als Vorgeschmack auf den Wahlkampf für die EU-Wahl am 26. Mai. Das Tagesmenü an Themen bei der ersten regulären Sitzung des Nationalrats im heurigen Jahr bot am Mittwoch einfache parlamentarische Hausmannskost.

Der reichlich gewürzte Hauptgang wurde erst am Nachmittag in Form einer Dringlichen Anfrage der Jetzt-Fraktion an Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ins Hohe Haus geliefert. Als Dessert gab es einen Misstrauensantrag aller drei Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Jetzt zum Nachtisch. Dieser Antrag schmeckte den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ von vorneherein gar nicht, weshalb sie diesen mit Mehrheit abservieren ließen.

Die Opposition läuft seit Tagen Sturm wegen Kickls Aussagen, wonach das Recht der Politik zu folgen habe. Im Zusammenhang damit lasse sich ein Rütteln an der Europäischen Menschenrechtskonvention herauszulesen, was Kickl aber bestreitet. "Ein Innenminister darf so etwas nicht so sagen", kritisierte Jetzt-Abgeordneter Alfred Noll.

"Herr Kickl, treten Sie ab, Herr Kanzler, helfen Sie ihm dabei"

Er sprach von einem "verbalen Sprengstoffattentat" auf den Rechtsstaat. Nolls Rede gipfelte in der Aufforderung: "Herr Kickl, treten Sie ab! Herr Bundeskanzler, helfen Sie ihm dabei."

Daran dachte Kurz, an den die Anfrage gerichtet war, aber ganz und gar nicht. Jeder Minister in dieser Regierung habe nicht nur die Verfassung samt Europäischer Menschenrechtskonvention, sondern auch das Regierungsprogramm zu achten, betonte der Bundeskanzler. Als Unterstützung saßen neben ihm Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, Wirtschaftsministerin Margarete Schrammböck und die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (beide ÖVP). Der Innenminister selbst war nicht anwesend.

Als Regierung sei man "verantwortlich dafür, die Gesetze zu vollziehen", stellte Kurz klar. Gleichzeitig werde Österreich in der EU aber dafür eintreten, dass es künftig "mehr Spielraum" gebe, um straffällig geworden Asylwerber abschieben zu können.

Nachdem Jetzt-Mandatar Peter Pilz den Misstrauensantrag der Opposition gegen Kickl (Pilz: "Das war kein Ausrutscher") eingebracht hatte, knüpfte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl bei der Verteidigungslinie für den Innenminister direkt bei jener des Bundeskanzlers Kurz an:

"Die Menschenrechte sind unverrückbar", so Gerstl. Für die Kritik der Opposition hatte er keinerlei Verständnis: "Hören Sie auf, die Bundesregierung schlechtzumachen." Inhaltlich trat auch Gerstl für Änderungen auf EU-Ebene ein.