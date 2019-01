Schulterschluss für digitalen Wandel

Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck. © Ernst Weingartner/picturedesk.com Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck. © Ernst Weingartner/picturedesk.com



Wien. (red) Während einer Veranstaltung auf dem Handy herumzutippen, gilt im Allgemeinen als äußerst unhöflich. Beim ersten Bund-Länder-Gemeinde-Dialog "Das Digitale Amt" am Donnerstag im Palais Niederösterreich hingegen war es sogar ausdrücklich erwünscht. Das Publikum - darunter hochrangige Politiker und öffentliche Bedienstete - wurde zwischen den Vorträgen eingeladen, über Fragen zum Thema Digitalisierung abzustimmen.

Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck betonte, es brauche trotz aller Fortschritte, die bereits gemacht wurden, einen übergreifenden ordnungspolitischen Rahmen für die Digitalisierung, der durch einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Gemeinden geschaffen werde. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte, es brauche eine gute Abstimmung.





Nachdem nun der Startschuss für den Dialog gefallen ist, soll im ersten Halbjahr die Situation analysiert werden. Im zweiten Halbjahr soll es Lösungsvorschläge geben, die 2020 umgesetzt werden sollen.

Besonders am Herzen liegt Schramböck das Projekt "Once Only", mit dem der Aufwand, der Unternehmen durch Mehrfachauskünfte gegenüber Behörden entsteht, verringert werden soll. Derzeit müssen Österreichs Unternehmen pro Jahr rund 230 Millionen Meldungen machen, so die Ministerin.

Künstliche Intelligenz bei standardisierten Prozessen

Im Anschluss an den offiziellen Teil erläuterte Sepp Hochreiter von der Johannes Kepler Universität Linz in einer Arbeitsgruppe die Nutzung der "vierten Industriellen Revolution", also der Einführung der künstlichen Intelligenz (KI), im Recht. Künstliche Intelligenz könne in der Verwaltung etwa bei standardisierten Prozessen wie immer gleichen Anträgen hilfreich sein. Die Maschinen könnten nur auffällige Anträge aussortieren, die dann von "natürlicher Intelligenz", also Menschen, bearbeitet werden. Hochreiter betonte, dass durch die Digitalisierung zwar Jobs wegfallen und durch automatische Prozesse ersetzt werden würden. Allerdings "brauchen wir dann ganz viele Lehrer, die der KI etwas beibringen".

Dass der Mensch in der Verwaltung immer notwendig sein wird, betonte auch Katharina Pabel, Menschenrechtsexpertin an der Uni Linz. Der Rechtsstaat könne zwar durch die Digitalisierung gefördert werden, indem der Kontakt der Bürger zur Behörde vereinfacht wird. Allerdings müssten die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Verwaltung erhalten bleiben. Das betrifft laut Pabel Verfahrensrechte, den Rechtsschutz und den Zugang zur Verwaltung. Denn es werde immer eine Bevölkerungsgruppe geben, die keinen Zugang zur digitalisierten Verwaltung hat - etwa Menschen, die nicht lesen oder schreiben können. Für jene müsse weiterhin der persönliche Kontakt zur Behörde möglich sein.

Auch hält Pabel mündliche Verhandlungen in der Justiz in der Zukunft für nur schwer ersetzbar. Dabei gehe es auch um die Unmittelbarkeit und eine gewisse Befriedungsfunktion der Bürger, die nur dadurch das Gefühl bekommen könnten, auch wirklich gehört zu werden.

"Ich möchte, dass die Zukunft allen gehört", sagte Valerie Mocker, 27, in der Arbeitsgruppe zum Thema Innovation. Sie ist Entwicklungschefin für Europa bei der Innovationsstiftung Nesta in London, die Technologien zur Verbesserung des Alltags entwickelt und dazu Regierungen, Unternehmen und Organisationen berät. Mocker verglich die Digitalisierung mit der hellen Macht und Star Wars. "Wenn wir nicht aufpassen, wird die Digitalisierung ein Eliteprojekt. Eine Macht, die über uns kommt." Bürgerinnen und Bürger müssten zum Mitgestalten ermutigt und eingeladen werden.

Wie der niederösterreichische Unternehmer Johann Wimmer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" sagte, erwarte er sich persönlich von der weiteren Digitalisierung nicht nur mehr Zeit für seine Kunden, sondern auch für sich selbst. "Alles, was Maschinen machen können, sollen Maschinen machen. Dann bleibt mehr Zeit für die Dinge, die nur Menschen machen können." Er denke dabei speziell an die Bereiche Bildung und Pflege.