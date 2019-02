Verwirrung um Religionsbekenntnis im Zeugnis

Wien. (dg) "IGGÖ" statt "Islam". Diese Änderung im Zeugnis zahlreicher muslimischer Schüler, die den islamischen Religionsunterricht besuchen, sorgte am letzten Schultag vor den Semesterferien für Aufregung. Bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, deren Abkürzung IGGÖ lautet, sorgte diese Änderung für Verwirrung. "Das ist eine Entscheidung, die ich nicht mitgetragen habe, aber jetzt den Eltern erklären muss", sagt Ümit Vural, Präsident der IGGÖ, gegenüber der APA. Der Schritt sei nicht nachvollziehbar und auch nicht mit der IGGÖ akkordiert. Zudem sei es eigenartig, dass statt der Religion selbst die zuständige Institution im Zeugnis stehe.

Als Reaktion hat Vural einen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geschickt, um die Sache zu klären. "Ich hoffe, dass ich hier auf Verständnis stoße", so Vural. Im Bildungsministerium selbst wiederum erklärt man die Änderung mit einer Empfehlung des Kultusamtes. Es gehe dabei um eine "Präzisierung, eine Nachschärfung" der Glaubensrichtung. "Bei den katholischen Schülern steht ja auch nicht ‚christlich‘, sondern ‚römisch-katholisch‘", heißt es aus Bildungsministerium auf Nachfrage.





Man räumt aber Fehler bei der Formulierung ein. "Wir stehen nun in Kontakt zur IGGÖ, um hier nachzuschärfen und Missverständnisse auszuräumen", sagt ein Sprecher.

Die Zeugnisse werden auf Grundlage der sogenannten Zeugnisformularverordnung erstellt. In einer Anhangsliste der Verordnung sind alle in Österreich gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften vermerkt. Im Herbst wurde der Anhang auf Empfehlung des Kultusamtes geändert. Statt der Bezeichnung "Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich" und "islamisch" scheint nur noch "Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)" auf. Neu ist auch, dass die "Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich (ALEVI)" nun im Anhang aufscheint. Die Änderung findet sich übrigens nicht auf jedem Zeugnis wieder. Einige Schulen haben die alte Bezeichnung beibehalten.