Der lange Weg zurück

Werner Kogler. © APAweb, Helmut Fohringer Werner Kogler. © APAweb, Helmut Fohringer



Wien. Zuhören: Das steht im Zentrum des Grünen Zukunftsdialogs, der am Samstag unter der modisch angehauchten Wortkombination "ZUkunftHÖREN" in Wien stattfindet. Die arg gebeutelte Partei will damit den langen Weg zurück in den Nationalrat beginnen. Nach der organisatorischen und finanziellen Abwicklung jetzt also der erste Schritt in Richtung Neubau einer Grünen Bundespartei.

Neben einer Rede von Bundessprecher Werner Kogler (56) stehen Diskussionen mit Hanna Simons vom World Wildlife Fund (Umweltschutz), dem Ex-ÖVP-Politiker Ferry Maier (Integration), dem SPÖ-Gewerkschafter Roman Hebenstreit (Beschäftigung und Digitalisierung), der ehemaligen SPÖ-Funktionärin Barbara Blaha (Sozialpolitik) sowie der Aktivistin Shifteh Hashemi (Gleichstellungspolitik) auf dem Programm.

"Wiener Zeitung": Herr Kogler, was wird am Samstag Ihre Botschaft an die grünen Funktionäre und Sympathisanten sein?

Werner Kogler: Wir müssen das Beste aus dem Paradox machen, dass ausgerechnet jetzt, wo grüne Inhalte so wichtig wie nie sind, die Grünen nicht im Nationalrat vertreten sind. Dann geht es darum, in welchen Bereichen - global, in Europa, aber natürlich besonders auch in Österreich - grüne Antworten notwendig sind. Und schließlich, nachdem mehr als die Hälfte der rund 350 Anwesenden nicht Mitglieder der Grünen sind, geht es darum, diesen genau zuzuhören, was sie sich von uns erwarten.

Sie sagen, "nie waren grüne Themen wichtiger". Die Wähler haben das am 15. Oktober anders gesehen. Vielleicht sind die Grünen doch nicht so wichtig, wie sie selbst von sich glauben?

Natürlich entspringt diese Behauptung unserer eigenen Sicht auf die Lage der Politik, andere können das anders sehen. Jetzt geht es für alle, die die grüne Sache vertreten, wieder darum, überzeugend aufzutreten. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird, wenn wir am Samstag mehr Platz hätten, würden auch 700 Bürger kommen. Das Interesse und der Zuspruch sind seit der Wahl vom 15. Oktober enorm. Aber um überzeugen zu können, muss man selbst einmal überzeugt sein. Nur dann werden wir auch den Wiedereinzug in den Nationalrat schaffen. Das Gute ist: Im Moment wissen wir gar nicht, wo wir mit den vielen Freiwilligen hinsollen.

Die Themen am Kongress decken das volle Spektrum einer klassischen linksliberalen Partei ab, allerdings sind die Ressourcen der Grünen nunmehr mehr als beschränkt. Wäre es da nicht klug, sich auf ein attraktives Thema zu konzentrieren, mit dem die Grünen auch stark verbunden sind, Natur- und Umweltschutz?

Diese Frage ist berechtigt, und das Thema Ökologie im umfassenden Sinn ist tatsächlich nur bei den Grünen fest im Selbstverständnis verankert. Alle anderen reden zwar auch darüber, wenn es aber um die Umsetzung geht, läuft es häufig gegen die Umwelt. Deshalb muss es uns gelingen, das Thema Ökologie auch mit allen anderen wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen aus einer linksliberalen Grundhaltung heraus zu verknüpfen. Zumal das Thema Umwelt ja die Möglichkeit bietet, auch sprachlich die Dinge zuzuspitzen. Wertschöpfung erfolgt auch in Österreich viel zu oft gegen statt mit der Natur, und das betrifft auch unseren Umgang mit Tieren. Ich will Ihnen also gar nicht widersprechen, das Thema Ökologie ist für uns zentral, aber als "Single-Issue"-Partei werden wir nie über zehn Prozent kommen. Und das muss natürlich unser Ziel bleiben.

Gibt es eine Gesprächsbasis mit den Rest-Grünen im Parlament rund um Peter Pilz?

Ich weiß gar nicht, ob die sich selbst als Grüne bezeichnen oder fühlen. Da und dort werden sich sicher Kontakte ergeben, im Moment sind mir keine bekannt. Grundsätzlich werden wir mit allen, die bei konkreten politischen Anliegen in die gleiche Richtung ziehen, den Kontakt suchen. Ich finde es allerdings schon kurios, dass die Grünen bereits wieder weit organisierter und strukturierter unterwegs sind als diese Parlamentsliste, von der ich nicht weiß, wie sie jetzt gerade heißt. So gesehen werden wir jetzt einmal abwarten, was diese Liste überhaupt auf den Boden bringt. Falls das doch noch etwas wird, wird es von uns keine Verweigerungshaltung geben. Zuvor müssen sie sich jedoch noch organisieren und strukturieren.