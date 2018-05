Die burgenländische Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, rückt zur Bundessprecher-Stellvertreterin auf. © APAweb, HERBERT P. OCZERET Die burgenländische Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, rückt zur Bundessprecher-Stellvertreterin auf. © APAweb, HERBERT P. OCZERET



Wien. Nach dem Ausscheiden aus dem Nationalrat starten die Grünen am Samstag mit einem "Zukunftsdialog" den Versuch eines Comebacks. Bereits am Freitag wurden einige Personalentscheidungen getroffen.: Die burgenländische Landessprecherin Regina Petrik ist neue Bundessprecher-Stellvertreterin, Angela Stoytchev neue Bundesgeschäftsführerin, beschloss der erweiterte Bundesvorstand.

Petrik (54) ist seit 2010 bei den Grünen, wurde im Burgenland Landesgeschäftsführerin und 2012 Landessprecherin. Sie ist die Mutter von Flora Petrik, deren Abgang als Chefin der Jungen Grünen für viel Wirbel gesorgt hatte. Stoytchev (46) ist seit sieben Jahren Geschäftsführerin der Grünen Wien. Sie übernimmt nun zusätzlich die Bundesgeschäftsführungsagenden und soll das Team um Bundessprecher Werner Kogler verstärken.

"Weichen für den Neubeginn"

Kogler zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme erfreut, "zwei Mitstreiterinnen an der Seite zu haben, die anpacken und mich dabei unterstützen, die Weichen für den Neubeginn zu stellen. Ab Herbst werden dann weitere Schritte folgen". Petrik kündigte beherzte Mitarbeit an: "Es gibt viele Menschen, die wollen, dass die Grünen spätestens 2022 wieder in den Nationalrat einziehen. Meinen Beitrag werde ich dazu leisten."