Wege zur Selbstfindung

Wien. (sir) Es dauert nur fünf Sätze, ehe im neuen Grundsatzpapier der SPÖ Bruno Kreisky erwähnt wird. Aber damit hat es sich dann auch schon mit dem nostalgischen Blick zurück in diesem Papier, aus dem im Herbst das neue Parteiprogramm werden soll. Die 1970er Jahre waren, hier und in den meisten anderen Staaten Europas, die sozialdemokratische Hochblüte, das zweite Jahrzehnt im 21. Jahrhundert ist ihre bisher schwerste Krise.

Die einstige Fortschrittspartei hat ihren Modernitätsanspruch, viele ehemalige und auch aktuelle Wählerinnen und Wähler (vor allem letztere) haben aber auch ihre einst von Optimismus getragene Zukunftssicht verloren. Beides zusammen wirkt sich in der Gegenwart als recht fundamentaler Identitätskonflikt aus. "Der optimistische Geist ist einem anderen Zeitgeist gewichen", heißt es in dem Grundsatzpapier. Auf 68 Seiten findet sich eine Analyse der für die SPÖ unbefriedigenden Gegenwart, da und dort ein wenig Selbstkritik, Globalisierungs- sowie Kapitalismuskritik, ein Update der eigenen Grundwerte sowie Ideen, wie sich das sozialdemokratische Einst mit dem Heute verbinden lässt. Das Programm soll, wie es heißt, ein "zeitgemäßer Kompass zur politischen Orientierung" sein. Und es liest sich, auf den ersten Blick zumindest, als näher bei Corbyn als bei Blair, um zwei unterschiedliche Exegesen sozialdemokratischer Politik zu zitieren.

In vier Schritten soll aus dem Papier im Herbst das neue Parteiprogramm werden. Den Anfang bildet die Debatte auf Basis dieses Papiers, die zum Teil auch online geführt werden soll. Dabei will die Partei auch bewusst Stimmen von außen hineinnehmen und die Zivilgesellschaft einladen, Inputs zu liefern.

Im Mai soll diese Begutachtungsphase in einen Programmentwurf münden, über den die Mitglieder im Juni dann entscheiden, ehe im Oktober auf einem Reformparteitag über das neue Programm abgestimmt wird. Es soll, so Parteichef Christian Kern, ein Programm für eine "progressive Volkspartei" werden.

Das ist ein logisches wie auch ambitioniertes Vorhaben. In ganz Europa ist der Trend deutlich zu vernehmen, dass Breite heute mehr über Personen als über klassische Parteistrukturen und Inhalte erreicht werden kann. Dem schon im "Plan A" skizzierten Versuch eines symbiotischen Verhältnisses von "Innovation und Gerechtigkeit", wie Kern die Überbegriffe des Papiers formulierte, bleibt er treu, das neue Programm könnte aber auch zu einer Art "work in progress" werden. Die SPÖ will künftig Offenheit leben. "Die ,reine Lehre’ ist zwar schön", heißt es im Papier, "aber meistens ist sie mit kleiner Gefolgschaft ausgestattet."