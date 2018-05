Eintrittstor zur direkten Demokratie

© dpa/Patrick Pleul © dpa/Patrick Pleul



Wien. Die FPÖ steht womöglich vor einer Niederlage. Oder vor einem großen politischen Erfolg, der in der Zweiten Republik eine Zäsur darstellen würde. Die ersten Eintragungstage des Don’t-Smoke-Volksbegehrens, das sich gegen ein Aufweichen des Nichtraucherschutzes in der Gastronomie richtet, haben jedenfalls ein neues Thema aufgemacht, das in den vergangenen Jahren ein Lieblingsthema der FPÖ gewesen ist: die direkte Demokratie.

Die Initiatoren des Volksbegehrens forderten nämlich am Dienstag eine Volksabstimmung zu diesem Thema. Eine solche hatte in Bayern ein umfassendes Verbot zur Folge, FPÖ und ÖVP haben sich hingegen auf ein Modell geeinigt, das weiterhin Ausnahmen erlauben würde.





Im Klub der Freiheitlichen verweist man auch auf diese Vereinbarung mit dem Koalitionspartner. Derzeit werde auch an einem Initiativantrag gearbeitet, heißt es aus dem FPÖ-Klub, um noch vor Inkrafttreten des von der vorherigen Regierung beschlossenen totalen Verbotes am 1. Mai eine neue Regelung zu implementieren. Es ist jedoch fraglich, dass dies tatsächlich auf dem Expressweg ohne parlamentarische Begutachtung passieren wird.

Der Druck auf die beiden Regierungsparteien ist recht groß, nachdem bis Dienstag mehr als 200.000 das Volksbegehren unterstützt haben. Vor allem für die FPÖ. Sie wollte die Aufweichung, sie wollte aber ursprünglich eine verpflichtende Volksabstimmung, wenn rund 250.000 ein Volksbegehren unterschreiben. Müsste sie jetzt nicht auch in Sachen Rauchen dafür eintreten?

Auf diese Frage kommt kein entschiedenes Nein. Klubobmann Walter Rosenkranz sagte: "Wir sind grundsätzlich, und das weiß man, für Instrumente der direkten Demokratie. Da gehört eine Volksabstimmung dazu." Auch Verkehrsminister Norbert Hofer hatte diese Variante erwogen, man scheue kein Plebiszit.

Dilemma für Koalition

Eine Volksabstimmung kann derzeit nur via Nationalrat (einfache Mehrheit) beschlossen werden, da es noch keinen Automatismus gibt, wie ihn die FPÖ wollte - und wie ihn vor Jahren auch Sebastian Kurz als Obmann der Jungen VP noch begrüßte.

Im Regierungsprogramm ist der Ausbau der direkten Demokratie in zwei Schritten vorgesehen. Zuerst sollen Volksbegehren aufgewertet werden, indem die Initiatoren unter anderem ein Rederecht im Parlament erhalten. Gegen Ende der Legislaturperiode soll dann ein System beschlossen werden, das ab 900.000 Unterschriften eine Volksabstimmung vorsieht, sollte das Parlament das Begehr nicht von selbst umsetzen.

Interessant ist, dass die ÖVP ursprünglich auch eine geringere Hürde einziehen wollte als 900.000, man aber offenbar doch lieber Vorsicht walten ließ. Das Werkzeug kann sich schnell auch gegen Vorhaben einer Regierung richten, wie nun im Fall der Raucherregelung zu sehen ist.