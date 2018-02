Die etwas andere Präsidentenwahl

Die bisherige VfGH-Vizepräsidentin Brigitte Bierlein folgt wie erwartet Präsident Gerhart Holzinger nach. © APA/HANS PUNZ Die bisherige VfGH-Vizepräsidentin Brigitte Bierlein folgt wie erwartet Präsident Gerhart Holzinger nach. © APA/HANS PUNZ



Wien. Wenn der Verfassungsgerichtshof ein Erkenntnis verkündet, streifen die zwölf Mitglieder, die Präsidentin und ihr Stellvertreter die markanten Talare über, die schwarzen Roben mit weißen Krägen aus Samt und Hermelin. Das soll Gleichheit symbolisieren und eine rechtgläubige Distanz vor der eigenen Gesinnung. Doch diese Lesart ist trügerisch. Unter der Tracht verbergen sich die Farben der Regierungsparteien. Die Verfassungsrichter werden parteipolitisch bestellt.

Am Mittwoch haben sich ÖVP und FPÖ auf ihre Liste mit Neubesetzungen geeinigt. Und das reichlich spät. Seit Jahresbeginn waren drei Stellen vakant, Präsident Gerhard Holzinger und zwei weitere Verfassungsrichter mussten 70-jährig ausscheiden.

Brigitte Bierlein, die Holzinger bereits interimistisch vertrat, rückt zur Präsidentin auf, Vizepräsident wird Christoph Grabenwarter. Er soll ihr 2020 als Präsident nachfolgen. Grabenwarter kam mit einem ÖVP-Ticket ins Höchstgericht, Bierlein wurde 2003 von der schwarz-blauen Regierung als Vizepräsidentin nominiert und soll nun auf Drängen der FPÖ befördert worden sein. Ebenfalls auf einem Regierungsticket zieht Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) ein. Zwei weitere freie Richterposten werden - mit Vorschlagsrecht der Freiheitlichen - vom Parlament bestellt. Dafür halten Nationalrat und Bundesrat noch Hearings ab. Als Favoriten dafür werden der Linzer Universitätsprofessor Andreas Hauer und der Rechtsanwalt Michael Rami genannt.



Grafik zum Vergrößern bitte anklicken. © APAweb, WZO Grafik zum Vergrößern bitte anklicken. © APAweb, WZO



Die türkis-blaue Regierung hat also ihre Kandidaten untergebracht. Doch wie stark ist die politische Loyalität der Höchstrichter?

"Richter entwickeln Eigenleben"

Ein Ex-Präsident des Höchstgerichts, Ludwig Adamovich, sagte einmal: "Es kommt niemand hinein, der nicht das Vertrauen einer politischen Kraft hat. Doch dass die Richter deshalb wie ferngesteuerte Zinnsoldaten agieren, ist nicht wahr." In der Geschichte des Verfassungsgerichtshofs seien oft genug Entscheidungen entgegen der parteipolitischen Farbenlehre gefällt worden, sagt Adamovich zur "Wiener Zeitung". Etwa in den 90er Jahren bei der Entscheidung über die steuerliche Absetzbarkeit der Unterhaltsleistungen an Kinder. Außerdem werden Verfassungsrichter automatisch bis zum 70. Lebensjahr bestellt, was die parteipolitischen Spurenelemente neutralisieren würde. Im Laufe einer solchen Richterkarriere können Regierungen mehrfach wechseln und so auch jene Kräfte, die davon profitieren könnten, so Adamovich.

Bruno Kreisky machte den heute 85-jährigen Adamovich einst zum Leiter des Verfassungsdienstes, Fred Sinowatz zum Gerichtspräsidenten. Zwei Sozialdemokraten also. Seine ÖVP-Mitgliedschaft "gestand" Adamovich erst später und legte sie 1983 zurück. Allerdings weil er von seiner Partei als "Handlanger der Roten" bezeichnet wurde.