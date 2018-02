Das neue Sachwalterrecht hängt am Geld

Wien. ÖVP-interne Differenzen haben sich am Mittwoch beim Erwachsenenschutzgesetz, das die Sachwalterschaft auf neue Beine stellen soll, gezeigt. Dessen angedrohte Verschiebung hatte ja für heftige Proteste gesorgt. Kanzleramtsminister Gernot Blümel (V) gab vor dem Ministerrat überraschend bekannt, dass es nun doch gleich kommen werde. Der zuständige Justizminister Josef Moser, ebenfalls von der ÖVP, verlangte als Voraussetzung aber mehr Geld vom Finanzminister.

Blümel stellte die Causa als klare Sache dar. "Ich möchte auch mit einem Gerücht aufräumen der letzten Tage, was das Erwachsenenschutzgesetz betrifft", sagte er vor Beginn der Regierungssitzung: "Das steht überhaupt nicht infrage, und auch eine Verschiebung steht nicht an. Damit sollten diese Dinge geklärt sein."





Justizressort beklagt Kosten von 17 Millionen Euro

Nach dem Ministerrat zeigte sich bei Moser, dessen Ressort für die Ersatzregelung für das Sachwalterrecht zuständig ist, aber eine etwas andere Sicht der Dinge. Er stehe hundertprozentig zu dem Gesetz, es koste aber 17 Millionen Euro pro Jahr, und wenn es tatsächlich mit 1. Juli 2018 in Kraft treten solle, brauche er die entsprechende Bedeckung durch den Finanzminister, meinte er im Pressefoyer. "Das heißt, ich brauche das Budget", so Moser, "und ich hoffe, dass das Budget auch vom Finanzminister zur Verfügung gestellt wird." Die Verhandlungen mit dem Finanzressort seien im Gange. "Die Finanzierung ist gesichert. Das Gesetz wird im Interesse aller Betroffenen in vollem Umfang umgesetzt", haben bereits der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling und Mosers Vorgänger Wolfgang Brandstetter im Juni 2017 versichert - ebenfalls nach Auseinandersetzungen um das Geld für das Erwachsenenschutzgesetz.

Dass der Start des Projekts aus Geldmangel um zwei Jahre verschoben werden soll, war am Montag durchgesickert. Interessensvertreter und Opposition zeigten sich empört.