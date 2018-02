Der Zauber der Politik liegt mitunter in ihrer unberechenbaren Dynamik. Klar, das Thema Rauchen in der Gastronomie war immer schon ein umstrittenes, da es erstens weit ins Private hineinreicht und zweitens offenbar ein breit akzeptierter Kompromiss schwer möglich ist.

Doch die Koalitionsregierung hat sich durch die Verknüpfung des Themas mit vereinbarten Ausbaus der direkten Demokratie in ein kleines Dilemma manövriert. Aber ist es überhaupt ein Dilemma? Und wenn ja, für wen?





Für ein totales Rauchverbot war in erster Linie immer die SPÖ, die dies auch jetzt fordert und gegebenenfalls eine verpflichtende Volksabstimmung fordert. Das ist aber insofern interessant, da die Sozialdemokraten grundsätzlich gegen den weiteren Ausbau der direkten Demokratie waren. Bei diesem Thema wäre es nun opportun.

Gegensätzlich die FPÖ. Die Freiheitlichen wollen generell viel häufiger das Volk befragen, beim Thema Rauchen in Gaststätten aber, für das sie sich in Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen eingesetzt haben - nun, da muss es nicht unbedingt sein.

Der erfolgreiche Start des Volksbegehrens für ein totalen Rauchverbot hat die restriktive Sicht der FPÖ, die zunächst stur auf den Pakt mit dem Koalitionspartner verwies, aufgeweicht. Man erinnerte sich dem Lieblingsthema direkte Demokratie, doch deren Ausbau ist eben erst 2021 vorgesehen. Sie soll erst bei der nachfolgenden Regierung ihre volle Wirkung entfalten.

Wie das Verhalten der Parteien allein bei dieser Frage zeigt, ist direkte Demokratie in erster Linie dann gewünscht, wenn sie der Durchsetzung eigener Forderungen nützt. Auf der Welle des ökologischen Erwachens hatten die Grünen (Zwentendorf, Hainburg) lange auf direkte Demokratie gesetzt, ehe sich die demokratiepolitische Skepsis durchsetzte. Der der ÖVP war die Aussicht auf viele Referenden nie geheuer, jedoch war Sebastian Kurz als JVP-Chef dafür. Allerdings sind auch bei ihm die Hürden nach und nach angehoben worden - und die Umsetzung ist nun, da er im Kanzleramt sitzt, für das Ende der Legislaturperiode geplant.

Die FPÖ sitzt zwar nun auch in der Regierung, für einige ihrer Wünsche hat sie aber dennoch keine politische Mehrheit. Sie will die ORF-Gebühren abschaffen, das Tempolimit erhöhen und das Handelsabkommen Ceta zu Fall bringen. Das geht mit der ÖVP nicht. Parteichef Heinz-Christian Strache erklärte, dass er eine Volksabstimmung über das Rauchverbot mit eben diesen Fragen junktimieren würde. Er spielt damit den Ball geschickt an die ÖVP weiter.

Die ist ja auch für den Ausbau der direkten Demokratie. Also warum nicht auch über diese Fragen abstimmen? Dass der Opposition im Fall eines Vorziehens der direktdemokratischen Ausbaupläne auch einige Ideen kämen, ist anzunehmen.