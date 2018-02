"Bruna Sudetia" weist neue Vorwürfe zurück

Wien. Die Burschenschaft "Bruna Sudetia" hat am Samstag einen "profil"-Bericht zurückgewiesen, wonach man einen SS-Text auf Facebook geteilt habe. In dem zitierten Facebook-Beitrag handle es sich vielmehr um die Zeile eines Volksliedes aus dem Jahr 1814, gedichtet von Max von Schenkendorf, hieß es in einer Aussendung der Burschenschaft.

Die benutzte Textpassage aus diesem über 200 Jahre alten Lied werde von katholischen Verbindungen in Österreich aus dem ÖCV und MKV genauso verwendet wie von Burschenschaften, Corps, Landsmannschaften und so weiter, erklärte "Bruna"-Vereinsobmann Herwig Götschober.

Konkret geht es um die auf der "Brunen"-Page geteilte Textpassage "Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu." Es handelt sich dabei um die ersten Zeilen eines alten deutschen Volks- und Studentenliedes, das in der Zeit des Nationalsozialismus zum "Treuelied" der "Schutzstaffel" (SS) wurde. Im SS-Liederbuch war es neben dem Deutschlandlied und dem Horst-Wessel-Lied exponiert an dritter Stelle angeführt.