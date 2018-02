Rätselraten über Erwachsenenschutz

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ist vom Gesetzesstopp überrascht. © apa/Roland Schlager Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ist vom Gesetzesstopp überrascht. © apa/Roland Schlager



Wien. (apa/rei) Jahrelang wurde verhandelt, schließlich wurde es im Vorjahr von allen Parlamentsparteien einstimmig beschlossen: Ein neues, modernes Erwachsenenschutzrecht sollte die bisherige Sachwalterschaft ablösen und damit ein Ende der zahlreichen Missstände in diesem Bereich bringen. Mit 1. Juli 2018 sollte das neue Gesetz in Kraft treten, nun ist die Umsetzung mehr als fraglich. Sie sei "überrascht", dass die Umsetzung verschoben werden soll, sagte FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein am Montag.

Der Hintergrund: Das für die Umsetzung verantwortliche Justizministerium unter Josef Moser hat Budgetprobleme. Zudem wurde bekannt, dass der Kostenrahmen für die Umsetzung fast doppelt so hoch ist, wie im Gesetzesentwurf von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter festgehalten wurde. Ein erster Begutachtungsentwurf Brandstetters aus dem Jahr 2016 ging noch von bis zu 17,5 Millionen Euro Umsetzungskosten aus, 2017 rechnete man plötzlich nur mehr mit knapp 10 Millionen Euro Kosten. Am Mittwoch aber bestätigte Justizminister Moser, dass es 17 Millionen Euro für die Umsetzung brauche - Geld, das ihm Finanzminister Hartwig Löger nicht geben will.





Heftige Kritik von Opposition und Betroffenen

Im Sozialministerium will man die Causa einstweilen nicht mehr kommentieren. Der Ball liege beim Justizminister. Dort heißt es, hinter vorgehaltener Hand, man gehe sehr wohl von der Umsetzung des Gesetzes im Juli aus. Es gebe keinen Grund, die Aussagen von ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel von vergangener Woche in Zweifel zu ziehen. Dieser hatte vergangene Woche angekündigt, das Gesetz werde wie geplant kommen. Laut Informationen der APA war zwischen Brandstetter und dem damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling vereinbart, dass die Maßnahmen, die im Gesetz vorgesehen sind, über die Rücklagen des Justizressorts finanziert werden. Der APA liegt die entsprechende Vereinbarung vom Juni 2017 schriftlich vor. Diese ist eigentlich noch immer gültig, demnach könnte Moser jederzeit auf diese Mittel zurückgreifen.

Heftige Kritik an einer etwaigen Verschiebung des neuen Erwachsenschutzrechts übte am Samstag Neos-Justizsprecherin Irmgard Griss. Es sei "absolut unverständlich", würde das Gesetz aufgeschoben werden. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim sprach von einer "riesige Frotzelei", "verarscht" fühlen sich auch Behindertenvertreter.