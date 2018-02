"Wiener Zeitung":Wie wichtig ist Datenschutz für Sie persönlich?

Josef Souhrada: Sehr - immerhin habe ich auch eine Familie und Kinder. Selbst wenn nicht: Daten können wichtig und wertvoll sein und sind wie andere Wertgegenstände zu behandeln. Aber Datenschutz und Datensicherheit sind nicht dasselbe. Datensicherheit ist der Bereich der Technik, die (abseits der rechtlichen Regeln) Voraussetzung für Datenschutz ist. Datensicherheit trägt dazu bei, dass Daten für den jeweiligen Zweck sauber gespeichert bleiben. In der Praxis sehe ich die Tendenz, immer größere Einheiten an Datenspeicherungen zu schaffen und Datenbestände zusammenwachsen zu lassen. Wenn es um die Wahrung von Persönlichkeitsrechten geht, ist Vorsicht angesagt. Zudem ist es immer gefährlich, Schlüsse aus Datenverbänden zu ziehen und ohne Zusatzwissen zu interpretieren.







Welchen Stellenwert haben Datenschutz und Datensicherheit im Bereich der Sozialversicherung (kurz: SV)?





Einen hohen. Datenschutzthemen sind nichts für Theoretiker. Man hat dabei oft Rechte und Interessen Dritter zu berücksichtigen und abzuwägen, was "schutzwürdig", "zumutbar" usw. im Einzelfall bedeutet und was Daten auslösen können. Datenschutz kann und darf aber nie so weit führen, dass medizinische Behandlungen dadurch beeinträchtigt werden, beispielsweise wichtige medizinische Unterlagen für verschiedene behandelnde Ärzte nur schwer zugänglich sind. Datenschutz wird aber leider auch sinnwidrig verwendet, als Ausrede oder Begründung, etwas nicht tun zu wollen, zum Beispiel Auskünfte zu verweigern.







Für Datensicherheit muss man Daten und/oder ihre Transportwege verschlüsseln. Das war natürlich bei der Einführung der E-Card-Technik aktuell. International anerkannte Fachleute gewährleisten die Sicherheit für Transport und Verwendung der Daten. Es gilt ebenso für unsere internen Systeme und die E-Mail-Verschlüsselung. Die Sozialversicherungsnummer (SVNR) sollte darüber hinaus nicht für sozialversicherungsfremde Bereiche verwendet werden. Leider wird sie oft sinnwidrig als Personennummer verwendet.

Es ist außerdem sehr wichtig, zu wissen, ob Daten richtig verwendet wurden. Dafür werden bei der SV Zugriffsprotokolle geführt. Die klare Dokumentation hat bereits geholfen, einige Unklarheiten, vor allem über (unbefugte) Zugriffe, zu beseitigen. Im Hintergrund ist uns durchaus bewusst, dass es sich bei den Datenspeicherungen der SV um kritische Infrastruktur handelt, für die besonderer Schutz besteht (§ 74 Z 11 StGB): Die SV gehört zu den Einrichtungen, die eine wesentliche Bedeutung für den öffentlichen Gesundheitsdienst haben. Die Anonymisierung geht bei der SV über die "normale" Pseudonymisierung hinaus.