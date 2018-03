Umkämpfter Verfassungsgerichtshof

Andreas Hauer, Verfassungs- jurist und Burschenschafter, sorgt für Kritik. © JKU Linz Andreas Hauer, Verfassungs- jurist und Burschenschafter, sorgt für Kritik. © JKU Linz



Wien. (rei) Am Donnerstag werden im Nationalrat die neuen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nominiert. Der Regierung obliegt die Nominierung von sechs Mitgliedern sowie des Präsidenten und des Vizepräsidenten, je drei Mitglieder nominieren Nationalrat und Bundesrat. Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein ist bereits von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernannt und angelobt worden, ebenso Christoph Grabenwarter als Vizepräsident.

Ebenfalls bereits über die Bühne gegangen ist die Angelobung von Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter - allerdings nicht ohne erhebliches Aufsehen. Auf einem ÖVP-Regierungsticket wechselte Brandstetter ohne Abkühlphase direkt ins Amt des Verfassungsrichters. Vor allem von den Oppositionsparteien hagelte es massive Kritik. "Aus rechtlicher Sicht kann man nur sagen: Die Verfassung lässt es zu", sagt der ehemalige VfGH-Präsident Ludwig Adamovic. Abgesehen von der Frage der Optik von Brandstetters Ernennung gebe es aber sehr wohl das Problem der Befangenheit - zumindest, wenn es um Gesetze geht, die auf Vorschlägen beruhen, die er als Justizminister selbst vorgelegt hatte, erklärt Adamovic.



Dass dem VfGH unter der gegebenen Regierungskonstellation eine große Bedeutung zukommt, habe man bereits bei SchwarzBlau I gesehen, sagte Adamovic in einem "Kurier"-Interview. Er gehe auch nun davon aus, dass eine starke Opposition das Recht, Gesetze der Regierung beim VfGH anzufechten, verstärkt in Anspruch nehmen werde.





"Neue Überlegungen"

Sollte es künftig bei ähnlichen Bestellungen eine Abkühlphase geben? Brandstetters Fall sei der erste in der Zweiten Republik, so Adamovic: "Daher verlangt es auch neue Überlegungen." Der VfGH selbst werde sich wohl gleich zu Beginn seiner Session mit dem Problem befassen.

Auch zwei weitere VfGH-Richterposten sorgen für heftige Kritik: Trotz Hearings von 41 Kandidaten haben ÖVP und FPÖ vor, den Medienanwalt Michael Rami (über den Bundesrat) und den Linzer Verfassungsrechtler und schlagenden Burschenschafter Andreas Hauer als VfGH-Richter zu nominieren. Heinz Mayer, Verfassungsrechtler und ehemaliger Dekan des Juridicums der Universität Wien, forderte Bundespräsident Van der Bellen auf, Hauer nicht zu ernennen. Mayer sieht die Glaubwürdigkeit und den Ruf des Verfassungsgerichtshofs gefährdet.

Der Hintergrund: In einem im Jahr 2010 verfassten Vortrag hatte Hauer den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) als "mitverantwortlich für die multikriminelle Gesellschaft, die sich in den vergangenen Jahren in Westeuropa etabliert hat", bezeichnet. Sinngemäß gab Hauer im Vortag dem EGMR die Schuld, dass es deshalb zu Kriminalität von Asylwerbern komme, weil der EGMR Abschiebungen aus menschenrechtlichen Gründen nicht rigoros genug durchführen würde.